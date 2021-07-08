Britney Spears'ın menajerinin ardından avukatı da istifa etti

Yıllardır babasının vasiliğinden kurtulmak için hukuk mücadelesi veren şarkıcı Britney Spears'ın mahkeme tarafından atanan avukatı görevini bırakmak istediğini açıkladı. Geçen gün 25 yıllık menajerinin istifasıyla karşılaşan Spears, vasilik durumu nedeniyle kendi avukatını seçemiyor.

Abone ol Paylaş









08.07.2021 - 07:58

Britney Spears 'ın mahkemede ifade vermesinin ve hayatının kontrolünü geri istemesinin ardından 2008'den beri şarkıcıyla çalışan, mahkemenin atadığı avukat Samuel D Ingham, istifa etme kararı aldı.

Los Angeles mahkemesine dilekçe veren avukat, mahkemenin Britney'e yeni bir avukat atamasının ardından görevi bırakacağını belirtti. Sputnik'in haberine göre Ingham, 2009'da Britney'in vasilik davasından 3 milyon dolar kazandı.

Britney, geçen hafta mahkemede verdiği ifadede Ingham'ın kendisine 'söyleyeceklerini kendisine saklaması gerektiğini' belirttiğini aktararak, avukatını kendisinin seçmek istediğini söylemişti. Şarkıcı, vasilik durumu nedeniyle kendi avukatını seçemiyor. Bunun yerine avukatlar mahkeme tarafından atanıyor.

Britney ifadesinde ayrıca, vasiliği sonlandırmak için bir dilekçe verebileceğini bilmediğini söylemişti. Bunun üzerine Ingham'ın bu konuda eksik bilgi verdiğine ilişkin soru işaretleri oluşmuştu. Ingham’ın son yıllarda Spears’ın isteklerine rağmen resmi bir başvuruda bulunmadığı tespit edilmişti.





Ingham'ın istifası Britney'in 25 yıldır menajerliğini yapan Larry Rudolph'un dün görevini bıraktığını açıklamasının ardından geldi. Rudolph, şarkıcının emekli olmayı düşündüğünü söyledi.