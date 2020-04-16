Bruce Willis neden eşiyle değil de eski eşi Demi Moore ile karantinada?

"ARALARINDA SORUN YOK"

Willis’in karantina için ev tercihi eşiyle boşanma iddialarını gündeme getirse de çifte yakın kaynaklara göre ikilinin arası ‘gayet iyi’. People dergisine konuşan bir kaynak, “Demi ve Emma yakın arkadaşlar. Onlar ve Bruce iyi geçiniyorlar ve kocaman bir aileler. Bir sorunları yok. Emma’nın küçük çocuklarıyla Los Angeles’ta kalması gerekiyor. Demi ile Bruce yıllardır iyi arkadaşlar. Çok yakınlar” ifadesini kullandı.