Bruce Willis neden eşiyle değil de eski eşi Demi Moore ile karantinada?

Eşi Emma Heming yerine 20 yıl önce boşandığı Demi Moore ile bir aydır aynı evde karantinada kalan Bruce Willis’in ayrılık aşamasında olduğu söylentileri ortaya atıldı. Ancak çiftin yakınları, gerçeğin hiç de düşünüldüğü gibi olmadığını açıkladı.

ntv.com.tr 16.04.2020 - 11:03 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 11:18

Ünlü aktör Bruce Willis (65), karantina günlerini eşi Emma Heming (41) ile değil, eski eşi Demi Moore (57) ile aynı evde geçiriyor. 

Bir aydır Demi Moore’un evinde kızları Scout (28), Tallulah (26), Rumer (31), iki kızının erkek arkadaşları ve Demi Moore’un asistanıyla birlikte kalıyor.

Willis’in model eşi Heming ile ve kızları Mabel (8) ve Evelyn’i (5) evde bırakması, Willis ile eşi arasında sorun olduğu, ikilinin ayrılma aşamasında bulunduğu söylentilerini doğurdu.

Willis ile Moore, 13 yıllık evliliğin ardından 2000 yılında boşanmıştı. Ünlü aktörün 2009’da evlendiği eşi ile küçük kızları Los Angeles’taki evlerinde karantinada.

"ARALARINDA SORUN YOK"

Willis’in karantina için ev tercihi eşiyle boşanma iddialarını gündeme getirse de çifte yakın kaynaklara göre ikilinin arası ‘gayet iyi’. People dergisine konuşan bir kaynak, “Demi ve Emma yakın arkadaşlar. Onlar ve Bruce iyi geçiniyorlar ve kocaman bir aileler. Bir sorunları yok. Emma’nın küçük çocuklarıyla Los Angeles’ta kalması gerekiyor. Demi ile Bruce yıllardır iyi arkadaşlar. Çok yakınlar” ifadesini kullandı.

Demi Moore’un sosyal medyada paylaştığı ailece karantina fotoğraflarına da Emma Heming olumlu yorumlar yapmış, “Sizi seviyorum ve özlüyorum çocuklar” yazmıştı.

Demi Moore, Bruce Willis ile Emma Heming’in Mart 2019’daki düğün tazeleme törenine katılmıştı. Çift de ünlü aktrisin eylül ayında çıkardığı kitabının tanıtımında ona destek olmuştu.

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