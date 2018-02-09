Buse Terim mutfakta (Ünlülerin ev halleri)

1 Buse Terim kaldığı otelin mutfağına girdi ve yemek yaparken çekilmiş bir kareyi Instagram hesabına ekledi. Terim, paylaşımının altına

"Bu fotoğrafımı 'artık hiç yemek yapmıyorsun' diyen eşim Volkan Bahçekapılı'ya armağa ediyorum" notu düştü. Terim'in fotoğrafını ünlülerin ev hallerini akıllara getirdi. İşte yerli ve yabancı ünlülerin ev halleri

2 ADRIANA LIMA Dünyaca ünlü model Adriana Lima mutfağa girdi. Ekoseli pijamaları, dağınık saçları ve sıfır makyajlı haliyle ocağın başına geçen Lima, yemek yaptığı o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

3 Winnie Harlow

4 NESLİHAN ATAGÜL

5 Doğaüstü (Supernatural) dizisinde 2005 yılından beri canlandırdığı Dean Winchester karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Jensen Ackles mutfakta çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

6 Doutzen Kroes

7 DEMET ŞENER Demet Şener Instagram'dan paylaştığı videosunun altına "Bugün çocuklarım için tarçınlı kurabiye yaptım. Siz de yapabilirsiniz çok kolay. 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun" notunu düştü

8 Alicia Keys

9 LADY GAGA Amerikalı dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, üzerinde mayosuyla temizlik yapıyor. Bu pozu, eski nişanlısı tarafından çekildi.

10 Lady Gaga evinde boş kaldığında ise spor da yapıyor.

11 CHRISSY TEIGEN 30 yaşındaki Amerikalı manken Chrissy Teigen'ın yemek pişirmeyi ne kadar sevdiğini bilmeyen yok. Öyle ki bu konuda bir de kitap hazırladı.

12 DOUTZEN KROES Moda dünyasının yakından takip ettiği Hollandalı manken Doutzen Kroes, elektrik süpürgesiyle çocuklarının kirlettiği yerleri temizliyor.

13 Kroes, bazen de evinde sebze ayıklıyor.

14 Kardashian, iç çamaşırlarıyla mutfağa girip kek pişirdiği bir pozunu Instagram hesabında paylaştı. ABD’li reality show yıldızının 115 milyon takipçisinden bazıları, onun güzel göründüğünü belirtti. Bazıları da "Kim iç çamaşırlarıyla mutfağa girer ki" diye yorum yaptı. Bir takipçisi de, "Yemek yapamadığını bütün o yemekleri yemediğini kendin de biliyorsun" yorumunu yazdı. Bu paylaşım 6 saatte 1.5 milyondan fazla beğeni aldı.

15 HUGH JACKMAN Yeni filmi Logan’ın tanıtımı için Japonya’ya giden ünlü aktör Hugh Jackman, burada girdiği bir mekanın mutfağından paylaşımda bulundu. 48 yaşındaki aktör paylaşımına, "Bills Japan'da İtalyan peynirli sıcak keki tersyüz ediyordum. Eminim pişirdiklerimden daha fazlasını yemişimdir. Oradaysanız, Londra'daysanız ya da Sidney'deyseniz gitmeniz gerekir" mesajını yazdı.

16 CHLOE SEVIGNY 41 yaşındaki Amerikalı eski manken Chloe Sevigny bahçesini süpürürken.

17 CHARLIZE THERON En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülüne sahip Güney Afrikalı sinema sanatçısı Charlize Theron, yıllar önce bahçesinde temizlik yaparken görüntülendi.

18 BLAKE LIVELY Amerikalı oyuncu Blake Lively yemek ya da hamur işi pişirmeyi seviyor.

19 DAVID BECKHAM Bir döneme damga vuran efsanevi İngiliz futbolcu David Beckham, mutfaktaki marifetlerini sergiledi.



Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla büyük ilgi gören Beckham, çocukları ve eşi Victoria Beckham için turta yaptı. 41 yaşındaki Beckham, daha önce verdiği bir röportajda mutfakta olmayı çok sevdiğini ve eşi ve çocukları için sık sık yemek pişirdiğini açıklamıştı.

20 MEGAN FOX 30 yaşındaki Amerikalı manken evinde çocuğuyla vakit geçirirken...

21 Didem Soydan: Ev (Home)

22 Oyuncu Irmak Ünal Instagram hesabından mutfakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı: "Detox haftam... yeşil sebze suları, sebze çorbaları falan... ben bayılıyorum. Zevkli bir hale dönüştürürsen ayda bir tamamen alkali beslenip detox yapmak sana da çok iyi gelebilir.

Bu da benim favori tarif;

2 elma

2 salatalık, 2 kereviz sapı ,

2 yaprak ıspanak,

1 limon

1 parça zencefil

Denesene....

23 Irmak Ünal 14 Ocak'ta da aynı fotoğrafı "Pazar haftalık beslenme planı yapma günüdür aynı zamanda ve bu çoooooook eğlenceli" notu ile paylaşmıştıb

24 Tatil dönüşü ev halini paylayah Çağla Şıkel fotoğrafın altına şu notu düşütü: "Tatil dönüşü yerleşirken bi yandan saçımı pembeye boyuyor bi yandan etrafı topluyor bi yanda çocuklarla golf oynuyor bi yandan tarçın efendiyi eylemeye çalışıyorum sanırım bugün bitmez"

25 Işın Karaca, mutfakta dolma yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşıp altına şu notü düştü:



"Köy esnafından dolma malzemelerimiz alındı ve bugün şef Mia bizlere biber ve kabak dolması yaptı (anne yardımı ile tabii ki)

Ellerine sağlık ponçik...

Anneler, çocuklarımıza sadece kek börek yapmayı öğretmeyelim.

Onlar bizim yansımamız.

Sağlıklı beslenmeyi bizden öğrenecek..."

26 ÖZGE ULUSOY Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan manken Özge Ulusoy, ‘ev hali’ni paylaştı. Tulum pijama ve tüylü terlik giyen Ulusoy, fotoğrafta kitap okuyor.

27 ELÇİN SANGU Kiralık Aşk'taki Defne karakteriyle hafızalara kazınan Elçin Sangu ressam Ergin İnan'a gönderme yaparak paylaştığı fotoğrafın altına "en sevdiklerim" notunu düştü.

28 Sangu, Instagram hesabından sık sık köpeğiyle fotoğraf paylaşıyor. 31 yaşındaki daha öncede evde çekilen bir fotoğrafının altına şu notu düştü: Ev, kalbin olduğu yerdir.

29 Neslihan Atagül dişlerini fırçalarken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.

30 MERYEM UZERLİ Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, Instagram hesabından ev halini yayınladı. Uzerli, Lara isimli bir kızı bulunan 34 yaşındaki Uzerli paylaşımını 'ev kadını' ve 'anne' notuyla yaptı.

31 CEMRE KEMER Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa "Mutfak tezgahına oturmak hoş gözükmüyor" yorumunu yazan takipçisine cevap verdi.



33 yaşındaki şarkıcı, "Siz oturmayın o zaman" sözleriyle, takipçisine karşılık verdi.



Hepsi grubunun dağılmasından bir süre sonra müzik dünyasına veda eden Cemre Kemer, pilates eğitmenliği yapmaya başlamıştı.

32 ALİŞAN VE BUSE VAROL Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Alişan - Buse Varol çiftinin evlilik hazırlıkları devam ediyor. 6 Mayıs’ta nikah masasına oturacak ikili ilk evlerini aldı. Ünlü çift aile yakınlarının yardımlarıyla taşınacakları evin temizliğini yaptı.Türkücü, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

33 Şahan Gökbakar önceki gün kendi hazırladığı pizza ile verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafı "Bugün de mükemmel bir pizza yaptım" notuyla paylaşan komedyen, pizza yapmayı İtalya'da öğrendiğini söyledi.

34 SILA Şu sıralar Ahmet Kural ile yaşadığı birliktelik, çıkardığı yeni şiir kitabı ve ON'dan Kalan Şarkılar konser maratonu ile gündemde olan Sıla, Instagram sayfasından mutfakta çekilen bir karesini, "Bizde böyle... Bütün hocalar evde. Öğrenmeler bitmiyor." notuyla yayınladı.

35 AJDA PEKKAN 71 yaşındaki sanatçı Ajda Pekkan, Instagram hesabından yemek yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı. Pekkan fotoğrafı paylaşırken "Yemek de yaparım kariyer de. Ajda'nın Mutfağı" notunu düştü. Sosyal medyada fit görünümü trend olan Ajda Pekkan sırrını şöyle açıkladı: Evimin alt katı spor salonu. 1 saat tempolu yürüyorum. Kalça ve bacak hareketleri yapıyorum. Masajımı eksik etmem. Yıllardır askeri disiplinle çalışıyorum. Sonuç bu.

36 23 yaşındaki Neslihan Atagül bu kez elinde elektrik süpürgesiyle ev süpürüyor.

37 DERYA ŞENSOY Tatil için Bodrum'a giden ve arkadaşlarının kendisini eve kapadığı söyleyen Derya Şensoy Instagram hesabından bu kareyi paylaştı. Şensoy bu karenin altına "Tatildeyim yanlış anlama. annneeeee beni çalıştırıyolar burda" notunu düştü.

38 Aslı Enver & Murat Boz Murat Boz'un O Ses Türkiye temposu, Aslı Enver'in ise İstanbullu Gelin setindeki koşuşturması ünlü çiftin görüşmelerini de etkiledi.Yoğun iş temposundan dolayı çok sık görüşemediklerinden dert yanan ikili dün akşamı beraber geçirdi. Boz ve Enver ev hallerini Instagram hesaplarından paylaştı.

39 Cem Yılmaz

Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, ünlü komedyenin ev halini paylaştı. Ev haliyle orgun başına geçen ve müzik yapan Cem Yılmaz’ın bu görüntüsü, ağabey Can Yılmaz tarafından takipçileriyle paylaşıldı. Can Yılmaz, instagram'da yayınladığı kareye, "Cem günlük hayatın stresini atarken" notunu düştü.





40 EDA TAŞPINAR Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın mutfakta çekilmiş bir karesini sosyal medyadan paylaştı.



Daha önce spor yaparken paylaştığı fotoğraflara alışkın olduğumuz Eda Taşpınar, bu kez mutfağa girdi. Fotoğraf çekimi için gittiği Yunanistan'dan paylaşım yapan Taşpınar altına ise "yemek pişirme" notunu düştü.

41 BURÇİN TERZİOĞLU Burçin Terzioğlu oyuncu meslektaşı ve sevgilisi İlker Kaleli ile evde çekilen romantik kareyi, "Bizim evin halleri" notuyla yayınladı.

42 CEYDA DÜVENCİ Kışlık konserve hazırlığı içinde olan Ceyda Düvenci, bu anları sosyal medya hesabından şöyle paylaştı: "Kışlık domates hazırlığımız da tamam. Önce komşu ile küçükkuyu pazarına gidilir. 50 kg mis kokulu çanakkale domatesi alınır. Doğrucaaaa eve gelinir. Başlanır bir güzel kabuklar soyulup doğranmaya. Hepsi tencere üstünde yapılır kiiii suyu ziyan olmasın. Sonra tuz eklenip kaynatılır veee kavanozlanıp tersten kapatılıp bekletilir. Kışın keyifle yeniiirrrr. Afiyet bal şeker olsun..."

43 BÜLENT ŞAKRAK Bülent Şakrak da kısa süre önce eşinin kışlık konserve hazırlığını Instagram hesabından, Ve "Sayfiyenin ilk gününde yaşam hediyem, değerli hanımım domatları soymaya başlayarak start verdi. Hayyy maşşallaaahhhh" notuyla paylaşmıştı.

44 ATA DEMİRER Son olarak Olanlar Oldu filmiyle izleyici karşısına çıkan Ata Demirer yemek yaparken çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı. Demirer paylaşımın altına ise, 'Hayat dostlarla güzel' notunu düştü.



Çektiği videoda balık pişiren 44 yaşındaki oyuncu, takipçilerine tarif verirken şu sözleri dile getirdi: "Efendim bugün fena kavurma yapıyoruz. Gel bak gel faciayı gör. Burada cinayet var şu an. Ama balığın hakkını vermek lazım. O yüzden biraz öldürdükten sonra muhakkak kapak kapatacağız. Azcıkta ev salçası koyalım mı sevgili misafirler?" ATA DEMİRER MUTFAKTA

45 HAZAL KAYA 'Shameless' dizisinin yerli uyarlamasında 'Fiona Gallaher' karakterine hayat verecek olan oyuncu Hazal Kaya, evinde Bülent Şakrak ile maç izlerken fotoğraf paylaştı. Kaya'nın pijamalı ve makyajsız hali dikkati çekti.

46 CANER ERKİN-ŞÜKRAN OVALI Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı 2 Ocak'ta Roma'da sade bir nikahla dünyaevine girmişti. Çiçeği burnunda evliler, Türkiye'ye döndü. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikili, sosyal medyada birbirinden romantik paylaşımlara imza attı. Caner Erkin Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Kendimi buldum seninle... Senin o güzel kalbinle, güzelliğinle, iyiliğinle ve karakterinle... Benim hayatıma giren bir meleksin. Nefes aldığım sürece hep seni yanımda eşim, dostum, hayatım olmanı istiyorum... Kadınım iyi ki varsın!"

Şükran Ovalı ise evde çekilen fotoğrafı "Gülmelerimiz karışsın birbirine... Vazgeçmeyelim ne bizden, ne gülümsemekten... iyi ki buldun beni! Sabrettin ,vazgeçmedin ... Seni tanıdığım her ana şükürler olsun... Çok seviyorum seni eşim ,yoldaşım, kıymetlim. Dilerim ki umut olsun aşka aşkımız.. Bir ömür sürsün sevgimiz" notu ile paylaştı.

47 GISELE BUNDCHEN Brezilyalı model Gisele Bundchen, eşi Tom Brady'nın bu pozunu "pancake ustası" notuyla paylaştı.

48 BAŞAK SAYAN Oyuncu Başak Sayan eşi Murat Vardal'ı mutfağa sokmuş, önlük bile taktırmış ve çay servisi yaptırıyor. Sayan bu kareyi ise sosyal medyada paylaşarak altına şu notu düştü: "Biraz da erkekler çalışmalı ama öyle değil mi?"

49 DREW BARRYMORE



Amerikalı sinema oyuncusu Drew Barrymore, aynı zamanda iyi bir aşçı.

50 EBRU ŞALLI Spor eğitmenliği yapan Ebru Şallı, spor salonlarında olduğu kadar mutfaktaki becerilerini de takipçilerine gösterdi. Ancak Şallı'nın bulaşıkları mutfak masasında yıkaması dikkat çekti. Şallı sosyal medyadan paylaştığı bu karenin altına ise şu notu düştü: "Bulaşıklar benden sorulur. Eee çocuklarla mutfağa girip, mutfağı dağıtırsanız bulaşıkları da yıkarsınız"

51 BERGÜZAR KOREL Yeni sezonda eşi Halit Ergenç ile birlikte 'Vatan Haini' isimli dizide izleyici ile buluşacak olan Bergüzar Korel, vakit buldukça mutfağa girip yemek yapıyor.

52 PELİN KARAHAN 'Yeter' dizisinin Aylin'i oyuncu Pelin Karahan'ın oğlu ile ev hali.

53 ASENA Ünlü oryantal Asena'nın parkeleri temizlerken çekilen bu pozu çok konuşulmuştu.

54 HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici annesine yardım etmek için cam silerken görüntülendi

55 Georgina Rodriguez 24 yaşındaki Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ilişkisinden dünyaya gelen Alana adlı kızının yanı sıra ünlü futbolcunun taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olduğu ikizleri Mateo ve Eva ile birlikte çektirdiği pozunu "Beklentiler ve gerçekler" notuyla paylaştı.

56 Georgina Rodriguez'i aralarında Türklerin de bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki hayranları yorum bombardımanına tuttu.



Bir Türk takipçisi Türkçe olarak "Abla bebeklerin çok tatlı" yorumunu yazdı. Georgina Rodriguez'e Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Rusça, Arapça, İspanyolca ve Portekizce yorumlar yağdı.



Bir takipçisinin "Cristiano seni sevmiyor. Üzgünüm ama bu gerçek" yorumu dikkat çekti.



Geçtiğimiz hafta içinde Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'i aldattığı iddiaları basına yansıdı.