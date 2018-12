Buse Terim mutfakta (Ünlülerin ev halleri)

Cem Yılmaz



Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, ünlü komedyenin ev halini paylaştı. Ev haliyle orgun başına geçen ve müzik yapan Cem Yılmaz’ın bu görüntüsü, ağabey Can Yılmaz tarafından takipçileriyle paylaşıldı. Can Yılmaz, instagram'da yayınladığı kareye, "Cem günlük hayatın stresini atarken" notunu düştü.