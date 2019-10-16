Amerikalı dizi ve sinema oyuncusu Jennifer Aniston uzun süredir direndiği sosyal medyaya kayıtsız kalamadı. 50 yaşındaki oyuncu dün yeni bir hesap açarak Instagram'a katıldı. Aniston’ın hesabına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Instagram'da kısa süreli kilitlenme yaşandı.
Son olarak Murder Mystery filmiyle izleyici karşısına çıkan Aniston, 24 saatten kısa sürede 6.6 milyon takipçi sayısına ulaştı.
110 kişiyi takibe alan Jennifer Aniston, ilk paylaşımını ise dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan Friends dizisinde rol alan oyuncularla çekilen bir fotoğrafla yaptı. Hollywood yıldızının bu paylaşımı 24 saatten kısa sürede 8.3 milyon beğeni aldı.