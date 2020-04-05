Hadise mutfakta (Ünlülerin ev halleri)

HADİSE
Hadise paylaşımına, "Hafta sonu enerjisi" notunu düştü.
JENNIFER ANISTON
Yıllarca uzak durduğu Instagram'da 5 saat 16 dakikada bir milyon takipçiye ulaşarak en hızlı takipçi sayısına ulaşma rekorunu kıran Jennifer Aniston, sosyal medya platformuna iyice alıştı. Şuanda 21 milyondan fazla takipçisi olan Aniston mutfakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. 50 yaşındaki oyuncu fotoğrafa meslektaşı Jimmy Kimmel'ı etiketleyerek "Yemeğin hazır" notu düştü
DAVID BECKHAM
Inter Miami'nin kurucusu ve başkanı olan David Beckham, annesi Sandra Georgina West, çocukları Harper ve Brooklyn Beckham ile birlikte mutfağa girdi. Efsane İngiliz futbolcu ailesiyle rosto yaparken çekilen fotoğrafları en iyi pazar notuyla paylaştı.
LADY GAGA
Amerikalı dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, üzerinde mayosuyla temizlik yapıyor. Bu pozu, eski nişanlısı tarafından çekildi.
HUGH JACKMAN
Yeni filmi Logan’ın tanıtımı için Japonya’ya giden ünlü aktör Hugh Jackman, burada girdiği bir mekanın mutfağından paylaşımda bulundu. 48 yaşındaki aktör paylaşımına, "Bills Japan'da İtalyan peynirli sıcak keki tersyüz ediyordum. Eminim pişirdiklerimden daha fazlasını yemişimdir. Oradaysanız, Londra'daysanız ya da Sidney'deyseniz gitmeniz gerekir" mesajını yazdı.
CHRISSY TEIGEN
30 yaşındaki Amerikalı manken Chrissy Teigen'ın yemek pişirmeyi ne kadar sevdiğini bilmeyen yok. Öyle ki bu konuda bir de kitap hazırladı.
DOUTZEN KROES
Moda dünyasının yakından takip ettiği Hollandalı manken Doutzen Kroes, elektrik süpürgesiyle çocuklarının kirlettiği yerleri temizliyor.
Adriana Lima
Dünyaca ünlü model Adriana Lima mutfağa girdi. Ekoseli pijamaları, dağınık saçları ve sıfır makyajlı haliyle ocağın başına geçen Lima, yemek yaptığı o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
CHLOE SEVIGNY
41 yaşındaki Amerikalı eski manken Chloe Sevigny bahçesini süpürürken.
Justin Bieber ile Hailey Baldwin
Bir süre önce aralarının bozuk olduğu ve evliliklerinde sona geldikleri ileri sürülen Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evlerinde çekilen bir aşk pozunu "Ona her gün yeni bir takma isim buluyorum. Bugün o benim sevdalım" notuyla paylaştı.
BLAKE LIVELY
Amerikalı oyuncu Blake Lively yemek ya da hamur işi pişirmeyi seviyor.
DAVID BECKHAM
Bir döneme damga vuran efsanevi İngiliz futbolcu David Beckham, mutfaktaki marifetlerini sergiledi.
Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla büyük ilgi gören Beckham, çocukları ve eşi Victoria Beckham için turta yaptı.
41 yaşındaki Beckham, daha önce verdiği bir röportajda mutfakta olmayı çok sevdiğini ve eşi ve çocukları için sık sık yemek pişirdiğini açıklamıştı.
BEHATI PRINSLOO
Behati Prinsloo Levine: Tek bir fotoğraf binlerce şey anlatır (A picture says a thousand words)
BELLA HADID
Dünyaca ünlü model Bella Hadid babası Mohamed Hadid'in Los Angeles'taki malikanesinde mutfağa girdi.
MILLIE BOBBY BROWN
Kardashian, iç çamaşırlarıyla mutfağa girip kek pişirdiği bir pozunu Instagram hesabında paylaştı. ABD’li reality show yıldızının 115 milyon takipçisinden bazıları, onun güzel göründüğünü belirtti. Bazıları da "Kim iç çamaşırlarıyla mutfağa girer ki" diye yorum yaptı. Bir takipçisi de, "Yemek yapamadığını bütün o yemekleri yemediğini kendin de biliyorsun" yorumunu yazdı. Bu paylaşım 6 saatte 1.5 milyondan fazla beğeni aldı.
Ceyda Düvenci
"Çünkü biz artık her gece yemekten sonra aile saati yapıyoruz. Bu muhteşem bir keşifmiş... anne-baba olarak bize nasıl iyi geldi anlatamam. Eskiden hepberaber 20 dakika çizgi film izlerdik yatmadan önce. Sonra da sırayla çocukları bölüşüp yataklarına yatırırdık. Bu sene tatil bitince haftaiçi çizgi film yerine ailecek başbaşa zaman geçirmeye karar verdik. Şimdi 1 saat nasıl geçiyor anlamıyoruz. Önce basit bir kutu oyunu oynuyoruz arkasından legolarla dakikalarca yeni şeyler yaratıyoruz. Ali araba ve ev yapmayı seviyor. Melisa da kuleler yapıyor ve önüne dördümüzü yerleştiriyor. Ben habire bahçesi çiçekli rengarenk evler yapıyorum. Sevgilim de araba tasarlıyor. Bize bile nasıl iyi geliyor ki kimbilir evlatlar ne mutlu. Sanat şaheserlerimizi hikaye kısmına koyuyorum sizin için yaşasın teknolojiden uzak başbaşa vakit geçirmek."
BERGÜZAR KOREL
Sinem Kobal
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal, kendini evine adadı.
Kobal, önceki gün bahçesindeki çiçeklerin saksılarını değiştirip bakımlarını yaptı. Kobal, bu anları da sosyal medyada hesabından ‘oh mis’ notuyla paylaştı.
AJDA PEKKAN
71 yaşındaki süper star, mutfak paylaşımının altına, "Yemek de yaparım kariyer de. Ajda'nın mutfağı" notunu yazdı.
DERYA ŞENSOY
Tatil için Bodrum'a giden ve arkadaşlarının kendisini eve kapadığı söyleyen Derya Şensoy Instagram hesabından bu kareyi paylaştı. Şensoy bu karenin altına "Tatildeyim yanlış anlama. annneeeee beni çalıştırıyolar burda" notunu düştü.
PELİN KARAHAN
Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla: 30 yaşımla birlikte mutfağa girdim
(Editörün notu: Vücudunuzun yanmasını istemiyorsanız mutfakta daha geniş bir önlük kullanınız)
Şeyma Subaşı: Yeni ev yeni başlangıçlar
(Editörün notu: Koltuktaki yapay kürklerin hangi hayvanlara ait olduğunu anlayamadık ve kaç adet olduğunu sayamadık)
Belçim Bilgin: Neden boynu tutularak kalkar ki insan sabahın birinde
(Editörün notu: Boynunuz tutulduğunda koltuğun üzerinde bağdaş kurmayın)
KENDALL JENNER
Kendall Jenner, annesi Kris Jenner ile mutfakta çekilmiş fotoğrafını "Anne tarifi öğreniyorum (Learning moms recipe)" notuyla paylaştı.
NURGÜL YEŞİLÇAY
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram'dan ev halini paylaşan Ajda Pekkan'a gönderme yaptı.
NURGÜL YEŞİLÇAY
Yeşilçay, paylaşımında, "Ne bardak ajda ne ben! huhAaasdg. Ev biraz dağınık kusura bakmayın" notunu düştü.
RICARDO QUARESMA
Ricardo Quaresma, "Pazar keyfi" notlarıyla ev halinden paylaşımlarda bulundu.
GÜLBEN ERGEN
CINDY CRAWFORD
Cindy Crawford, evde tavla oynayan eşi Rande Gerber ve kızı Kaia'nıı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
DUA LIPA
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, yeğeniyle başbaşa ev halini sosyal medyadan yayınladı. Ayakkabıları dikkat çeken Lipa'ya Türk takipçileri de olmak üzere, "O ayakkabılar ne, evde terlik yok mu?" tarzında yorumlar geldi.
EMINA JAHOVIC
BUSE TERİM
Buse Terim kaldığı otelin mutfağına girdi ve yemek yaparken çekilmiş bir kareyi Instagram hesabına ekledi. Terim, paylaşımının altına
"Bu fotoğrafımı 'artık hiç yemek yapmıyorsun' diyen eşim Volkan Bahçekapılı'ya armağa ediyorum" notu düştü.
NESLİHAN ATAGÜL
DEMET ŞENER
Demet Şener Instagram'dan paylaştığı videosunun altına "Bugün çocuklarım için tarçınlı kurabiye yaptım. Siz de yapabilirsiniz çok kolay. 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun" notunu düştü
CHARLIZE THERON
En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülüne sahip Güney Afrikalı sinema sanatçısı Charlize Theron, bahçesinde temizlik yaparken görüntülendi.
MEGAN FOX
IRMAK ÜNAL
Oyuncu Irmak Ünal Instagram hesabından mutfakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı: "Detox haftam... yeşil sebze suları, sebze çorbaları falan... ben bayılıyorum. Zevkli bir hale dönüştürürsen ayda bir tamamen alkali beslenip detox yapmak sana da çok iyi gelebilir.
Bu da benim favori tarif;
2 elma
2 salatalık, 2 kereviz sapı ,
2 yaprak ıspanak,
1 limon
1 parça zencefil
Denesene....
ÇAĞLA ŞIKEL
Tatil dönüşü ev halini paylayah Çağla Şıkel fotoğrafın altına şu notu düşütü: "Tatil dönüşü yerleşirken bi yandan saçımı pembeye boyuyor bi yandan etrafı topluyor bi yanda çocuklarla golf oynuyor bi yandan tarçın efendiyi eylemeye çalışıyorum sanırım bugün bitmez"
IŞIN KARACA
Işın Karaca, mutfakta dolma yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşıp altına şu notü düştü:
"Köy esnafından dolma malzemelerimiz alındı ve bugün şef Mia bizlere biber ve kabak dolması yaptı (anne yardımı ile tabii ki)
Ellerine sağlık ponçik...
Anneler, çocuklarımıza sadece kek börek yapmayı öğretmeyelim.
Onlar bizim yansımamız.
Sağlıklı beslenmeyi bizden öğrenecek..."
ÖZGE ULUSOY
Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan manken Özge Ulusoy, ‘ev hali’ni paylaştı. Tulum pijama ve tüylü terlik giyen Ulusoy, fotoğrafta kitap okuyor.
ELÇİN SANGU
Kiralık Aşk'taki Defne karakteriyle hafızalara kazınan Elçin Sangu ressam Ergin İnan'a gönderme yaparak paylaştığı fotoğrafın altına "en sevdiklerim" notunu düştü.
Sangu, Instagram hesabından sık sık köpeğiyle fotoğraf paylaşıyor.
CEMRE KEMER
Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa "Mutfak tezgahına oturmak hoş gözükmüyor" yorumunu yazan takipçisine cevap verdi.
33 yaşındaki şarkıcı, "Siz oturmayın o zaman" sözleriyle, takipçisine karşılık verdi.
Hepsi grubunun dağılmasından bir süre sonra müzik dünyasına veda eden Cemre Kemer, pilates eğitmenliği yapmaya başlamıştı.
EMINA JAHOVIC
SILA
ASLI ENVER & MURAT BOZ
CEM YILMAZ
Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, ünlü komedyenin ev halini paylaştı. Ev haliyle orgun başına geçen ve müzik yapan Cem Yılmaz’ın bu görüntüsü, ağabey Can Yılmaz tarafından takipçileriyle paylaşıldı. Can Yılmaz, instagram'da yayınladığı kareye, "Cem günlük hayatın stresini atarken" notunu düştü.
EDA TAŞPINAR
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın mutfakta çekilmiş bir karesini sosyal medyadan paylaştı.
Daha önce spor yaparken paylaştığı fotoğraflara alışkın olduğumuz Eda Taşpınar, bu kez mutfağa girdi. Fotoğraf çekimi için gittiği Yunanistan'dan paylaşım yapan Taşpınar altına ise "yemek pişirme" notunu düştü.
BURÇİN TERZİOĞLU
Burçin Terzioğlu oyuncu meslektaşı ve sevgilisi İlker Kaleli ile evde çekilen romantik kareyi, "Bizim evin halleri" notuyla yayınladı.
CEYDA DÜVENCİ
Kışlık konserve hazırlığı içinde olan Ceyda Düvenci, bu anları sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:
"Kışlık domates hazırlığımız da tamam. Önce komşu ile küçükkuyu pazarına gidilir. 50 kg mis kokulu çanakkale domatesi alınır. Doğrucaaaa eve gelinir. Başlanır bir güzel kabuklar soyulup doğranmaya. Hepsi tencere üstünde yapılır kiiii suyu ziyan olmasın. Sonra tuz eklenip kaynatılır veee kavanozlanıp tersten kapatılıp bekletilir. Kışın keyifle yeniiirrrr. Afiyet bal şeker olsun..."
BÜLENT ŞAKRAK
Bülent Şakrak da kısa süre önce eşinin kışlık konserve hazırlığını Instagram hesabından, Ve "Sayfiyenin ilk gününde yaşam hediyem, değerli hanımım domatları soymaya başlayarak start verdi. Hayyy maşşallaaahhhh" notuyla paylaşmıştı.
ATA DEMİRER
Son olarak Olanlar Oldu filmiyle izleyici karşısına çıkan Ata Demirer yemek yaparken çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı. Demirer paylaşımın altına ise, 'Hayat dostlarla güzel' notunu düştü.
Çektiği videoda balık pişiren 44 yaşındaki oyuncu, takipçilerine tarif verirken şu sözleri dile getirdi: "Efendim bugün fena kavurma yapıyoruz. Gel bak gel faciayı gör. Burada cinayet var şu an. Ama balığın hakkını vermek lazım. O yüzden biraz öldürdükten sonra muhakkak kapak kapatacağız. Azcıkta ev salçası koyalım mı sevgili misafirler?"
HAZAL KAYA
'Shameless' dizisinin yerli uyarlamasında 'Fiona Gallaher' karakterine hayat verecek olan oyuncu Hazal Kaya, evinde Bülent Şakrak ile maç izlerken fotoğraf paylaştı. Kaya'nın pijamalı ve makyajsız hali dikkati çekti.
CANER ERKİN-ŞÜKRAN OVALI
Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı 2 Ocak'ta Roma'da sade bir nikahla dünyaevine girmişti. Çiçeği burnunda evliler, Türkiye'ye döndü. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikili, sosyal medyada birbirinden romantik paylaşımlara imza attı. Caner Erkin Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Kendimi buldum seninle... Senin o güzel kalbinle, güzelliğinle, iyiliğinle ve karakterinle... Benim hayatıma giren bir meleksin. Nefes aldığım sürece hep seni yanımda eşim, dostum, hayatım olmanı istiyorum... Kadınım iyi ki varsın!"
Şükran Ovalı ise evde çekilen fotoğrafı "Gülmelerimiz karışsın birbirine... Vazgeçmeyelim ne bizden, ne gülümsemekten... iyi ki buldun beni! Sabrettin ,vazgeçmedin ... Seni tanıdığım her ana şükürler olsun... Çok seviyorum seni eşim ,yoldaşım, kıymetlim. Dilerim ki umut olsun aşka aşkımız.. Bir ömür sürsün sevgimiz" notu ile paylaştı.
GISELE BUNDCHEN
Brezilyalı model Gisele Bundchen, eşi Tom Brady'nın bu pozunu "pancake ustası" notuyla paylaştı.
BAŞAK SAYAN
Oyuncu Başak Sayan eşi Murat Vardal'ı mutfağa sokmuş, önlük bile taktırmış ve çay servisi yaptırıyor. Sayan bu kareyi ise sosyal medyada paylaşarak altına şu notu düştü: "Biraz da erkekler çalışmalı ama öyle değil mi?"
Amerikalı sinema oyuncusu Drew Barrymore, aynı zamanda iyi bir aşçı.
EBRU ŞALLI
Spor eğitmenliği yapan Ebru Şallı, spor salonlarında olduğu kadar mutfaktaki becerilerini de takipçilerine gösterdi. Ancak Şallı'nın bulaşıkları mutfak masasında yıkaması dikkat çekti. Şallı sosyal medyadan paylaştığı bu karenin altına ise şu notu düştü: "Bulaşıklar benden sorulur. Eee çocuklarla mutfağa girip, mutfağı dağıtırsanız bulaşıkları da yıkarsınız"
Hande Erçel
Son olarak Halka dizisinde rol alan Hande Erçel bilgisayar başında çalışırken çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
ASENA
Ünlü oryantal Asena'nın parkeleri temizlerken çekilen bu pozu çok konuşulmuştu.
HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ
Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici annesine yardım etmek için cam silerken görüntülendi
Georgina Rodriguez
24 yaşındaki Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ilişkisinden dünyaya gelen Alana adlı kızının yanı sıra ünlü futbolcunun taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olduğu ikizleri Mateo ve Eva ile birlikte çektirdiği pozunu "Beklentiler ve gerçekler" notuyla paylaştı.
ALFIE ALLEN
'Game of Thrones' isimli dizide Theon Greyjoy isimli karakteri canlandıran Alfie Allen'in kardeşi olan şarkıcı Lily Allen, oyun oynayan çocuğuyla birlikte çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaştı.