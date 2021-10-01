Can Yaman'dan ayrılan Diletta Leotta'dan aşk bitti paylaşımları

Can Yaman ile ilişkisi boyunca ayrılık iddialarını sosyal medyadan romantik paylaşımlarla yalanlayan Diletta Leotta, artık aşk bitti mesajı veriyor. İtalyan spor spikeri Instagram'da sadece yalnız olduğu fotoğrafları ya da ailesiyle tatil anlarını paylaşıyor.

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01.10.2021 - 11:24

Ünlü oyuncu Can Yaman uzun bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile beraberlik yaşıyordu. İkili ilişkileriyle sık sık sosyal medyanın gündemine gelirken çok geçmeden ayrılık haberi duyuldu.

Daha önce de sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ancak ilişkilerinin devam ettiği mesajını Instagram paylaşımlarıyla veren İtalyan spor spikeri, bu kez durumun değiştiğini katıldığı bir programda açıkladı.





Evlilik teklifi alan Leotta düğünün olmayacağını ve ayrıldıklarını "Her şey hızlı ve güzeldi" diye duyurdu.

30 yaşındaki spiker bu açıklaması sonrası da sosyal medyadan yalnız olduğu ya da ailesi birlikte vakit geçirdiği anları paylaşmaya başladı.

İşte Diletta Leotta'nın ailesi tatilinden bir kare ve açıklama sonrası dikkat çeken diğer paylaşımları...