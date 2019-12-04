Yaptığı açıklamaların ardından tepkilerin hedefinde olan oyuncu Can Yaman'ın yeni dizisi ertelendi.
ÜNLÜLERDEN CAN YAMAN’A 'LİBİDOSU DÜŞÜK' TEPKİSİ (TIKLA OKU)
2. Sayfa programına telefonla bağlanan Yapımcı Faruk Turgut, ünlü oyuncunun 'çizmeyi aştığını' söyledi.
Yapımcı Turgut, şubat ayında çekimlerine başlanması beklenen Yaman’ın dizisinin çekimlerinin iptal edilerek eylül ayına ertelendiğini açıkladı.
Turgut'un “Can çizmeyi aştı. Yaptığı açıklamalar talihsizdi” dediği aktarıldı.
Son olarak Erkenci Kuş dizisinde rol alan 30 yaşındaki Yaman, ocak 2020'de bedelli olarak askere gidecek ve ardından Survivor İtalya'yı sunacak.