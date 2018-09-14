Caner Erkin'in oğlu Çınar'a kayyum atanacak (Asena Atalay'a harcama denetimi)
DHA, ntv.com.tr
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in oğlu Çınar'ın velayetini alabilmek için eski eşi Asena Atalay'a açtığı davada mahkeme, kayyum atanmasına karar verdi. Kayyumun çocuk için ödenecek nafakanın yönetimi için verildiği öğrenildi. Milli futbolcu daha önce, eski eşini çocuğu için değil kendisi için daha fazla para istemekle suçlayarak, “Oğlumu para için kullanıyor” demişti.
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İstanbul Aile Mahkemesi, Caner Erkin ve Asena Atalay'ın oğlu Çınar Erkin'in davadaki haklarının korunması amacıyla kayyum atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulundu.
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Caner Erkin'in oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasında mahkeme çocuğu temsilen davayı takip açısından küçük Çınar'a kayyum atanmasına karar verdi.
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İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Caner Erkin'in avukatı Nazlı Kara ve Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç katıldı. Karar aşamasına gelen davada Aile Mahkemesi Hakimi, Yargıtay Hukuk Kurulu'nun 'çocukların hakların korunması için kayyum atanması' yönünde nisan ayında bir karar açıkladığını, bu nedenle de velayet davalarında çocukları temsilen kayyum atandıktan sonra karar vereceğini belirtti.
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Hakim, Çınar'a kayyum atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulundu. Sulh Hukuk Mahkemesi Çınar'a bir kayyum belirledikten sonra, velayetin değiştirilmesi davasında Çınar'ın anne Asena Atalay'da mı yoksa baba Caner Erkin'de mi kalacağına aile mahkemesi karar verecek.
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Asena Atalay, Caner Erkin’in boşandıktan bir yıl sonra Şükran Ovalı ile evlenmesi üzerine mahkemeye başvurmuş ve çocuğu için bir dizi hak talebinde bulunmuştu.
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Caner Erkin de bunun üzerine 7 yaşındaki oğlu Çınar’ın velayetini talep etmişti Dava ile ilgili sosyal hizmet uzmanı ve psikologların hazırladığı raporda Caner Erkin’in eski eşine yönelik kızgın ifadeleri dikkat çekmişti.
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7Milli futbolcunun yakın çevresine, konuyla ilgili “Aldatılan bir adamım. İsteseydim çocuğumun velayetini en baştan alırdım ve beş kuruş da para vermezdim. Ancak velayeti alsaydım da hiçbir zaman oğlumu annesinden ayırmayı düşünmedim. Çünkü çocuğumun psikolojisini her şeyden çok düşünüyorum. Onun bu çirkin hikâyenin içinde olmasını hiç istemiyorum” dediği ortaya çıkmıştı.
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“Hayatım boyunca paraya değer vermedim. Kaldı ki, parayı oğlumdan mı esirgeyeceğim? Çocuğumun bütün ihtiyaçlarını zaten karşılıyorum” diyen Erkin’in, “Sadece yıllık okul masrafları 50 bin TL ve bu rakam her sene artarak devam edecek. Ben oğlumun annesine her ay nafaka hariç sırf harcaması için ayrıca 10 bin TL para ödüyorum ve bu parayı da ona ömür boyu vereceğim ama o hala oğlumu para için kullanıyor” demişti.
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9“Ben ona zaten fazla fazla para öderken nasıl bir anne ki çocuğunu daha çok para için kullanıyor? Onun bu çirkin isteklerinden fenalık geldi. Bu evlilik benim yaptığım bir yanlıştı ama ortada bir çocuk var” diyen futbolcu, “Oğlumu görmeme bile engel oluyor. Özellikle benim maç ya da antrenman günlerime görüşmeleri denk getirmeye çalışıyor. Oğlumun psikolojisi etkilenmesin diye davaya yayın yasağı aldırmak istedim ama o buna karşı çıktığı için kararı çıkarttıramadım. Sürekli haber olmak işine geliyor galiba” diye dert yanmıştı.
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Öte yandan oyuncu Şükran Ovalı’yla evli olan Caner Erkin, ağustos ayında ikinci kez baba oldu. Yıldız oyuncunun eşi Şükran Ovalı, Mihran Ela adını verdikleri bir kız bebek dünyaya getirdi.
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Caner Erkin Mihra Ela'nın sosyal medyadan paylaştığı ilk fotoğrafına şu notu düşmüştü: Hislerimin tarifi yok, kelimeler yetmiyor, dua ediyorum sadece. Sağlıklı, vicdanlı, adil, ülkene yararlı biri olman için. Canım kızım bayramların en güzelisin. Bizi aile olarak seçtiğin için şanslıyız. İsteyen dileyen herkese nasip olsun dilerim. Allah seni ve tüm çocukları korusun. Ne bir eksik ne bir fazla, CANIMSIN SEN. Mihran Ela. Sizi çok seviyorum Aşklarım. herkese İyi Bayramlar dileriz.”
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