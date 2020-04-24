Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil bebek için gün sayıyor

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çifti bebek heyecanı yaşıyor. Sekiz aylık hamile olan Tosun, son halini sosyal medyada paylaştı. Oyuncu çift Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Sekiz aylık hamile olan Cansu Tosun, son halini sosyal medyada paylaştı. Anne olmak için gün sayan Cansu Tosun'un karnı burnunda fotoğrafına beğeni yağdı. Çift mayıs ayında dünyaya gelecek olan oğullarına 'Marsel' adını verecek. 32 yaşındaki Tosun ile 37 yaşındaki Köstendil, Ağustos 2018'de nikah masasına oturmuştu.