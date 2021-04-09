Catherine Zeta Jones: En büyük hayalim tatlı yemek

Hollywood'un 51 yaşındaki, iki çocuk annesi ünlü oyuncusu Catherine Zeta Jones yıllara meydan okuyor. Jones, yıllardır hiç bozulmayan formunun sırrını açıkladı.

09.04.2021 - 15:34 | Son Güncelleme : 09.04.2021 - 15:39

Catherine Zeta Jones: En büyük hayalim tatlı yemek - 1

Sinemanın yıllara meydan okuyan yıldızlarından Catherine Zeta Jones, 51 yaşında ve iki çocuk annesi. Jones, hala 20'i yaşlarındaki fiziğini korumayı başaran ünlülerden biri. Ünlü yıldız yıllardır değişmeyen formunu nasıl koruduğunu anlattı. 

Catherine Zeta Jones: En büyük hayalim tatlı yemek - 2

76 yaşındaki Michael Douglas ile evli olan Catherine Zeta Jones, sadece temiz beslenme uyguladığını belirterek ilerleyen yaşını göz önüne alarak böyle yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Catherine Zeta Jones: En büyük hayalim tatlı yemek - 3
Jones, ne kadar istiyorsa o kadar tatlı yemeyi hayal ettiğini de açıkladı. Wall Street Journal'a konuşan Jones "Gerçekten yaşlandığım zaman bir sürü vitamin almaya başlayacağım. Çünkü hayatımın geri kalanı için istediğim şey bol bol tatlı yemek" dedi.
Catherine Zeta Jones: En büyük hayalim tatlı yemek - 4

Daha önce 'New Beauty' adlı dergiye konuşan Catherine Zeta Jones, hem kendisinin hem de kocası Michael Douglas'ın şöhretine rağmen, özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmediğini anlatmıştı.

Catherine Zeta Jones: En büyük hayalim tatlı yemek - 5
Oyuncu, "Evde sadece Cath'im. Cath, evinde ailesiyle kanepeye yayılıp oturan bir insan. Herkes onu tanımaz. Evet, özel hayata önem veren bir insanım" diye konuşmuştu.
Catherine Zeta Jones: En büyük hayalim tatlı yemek - 6

Jones ile Douglas, 2000 yılında evlendi. Çiftin Carys adında 17 yaşında bir kızı ve Dylan adında 20 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Catherine Zeta Jones: En büyük hayalim tatlı yemek - 7

Michael Douglas, bir film gösteriminde tanıştığı Catherine Zeta Jones ile evlenmek için eski eşi Diandra Luker'dan boşanmıştı.

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