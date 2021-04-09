Catherine Zeta Jones: En büyük hayalim tatlı yemek

09.04.2021 - 15:34 | Son Güncelleme : 09.04.2021 - 15:39
Sinemanın yıllara meydan okuyan yıldızlarından Catherine Zeta Jones, 51 yaşında ve iki çocuk annesi. Jones, hala 20'i yaşlarındaki fiziğini korumayı başaran ünlülerden biri. Ünlü yıldız yıllardır değişmeyen formunu nasıl koruduğunu anlattı.
76 yaşındaki Michael Douglas ile evli olan Catherine Zeta Jones, sadece temiz beslenme uyguladığını belirterek ilerleyen yaşını göz önüne alarak böyle yapmak zorunda olduğunu söyledi.
Daha önce 'New Beauty' adlı dergiye konuşan Catherine Zeta Jones, hem kendisinin hem de kocası Michael Douglas'ın şöhretine rağmen, özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmediğini anlatmıştı.
Jones ile Douglas, 2000 yılında evlendi. Çiftin Carys adında 17 yaşında bir kızı ve Dylan adında 20 yaşında bir oğlu bulunuyor.
Michael Douglas, bir film gösteriminde tanıştığı Catherine Zeta Jones ile evlenmek için eski eşi Diandra Luker'dan boşanmıştı.