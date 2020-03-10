Corona virüsten koruyan gelinlik tasarlandı

Corona virüs salgını yayılıyor! Peki şimdi düğünlere ne olacak? Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisi tüm dünyayı saran corona virüs, bu soruya yanıt olarak gelinlik tasarımını bile etkiledi.

Mısırlı moda tasarımcısı Samo Hejres, corona virüs salgınından koruyan gelinlik tasarladı.