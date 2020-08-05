Cristiano Ronaldo 5. kez baba oluyor iddiası (Georgina Rodriguez hamile mi?)

Bir sezonda 25 gol atan ilk Juventuslu oyuncu olarak tarihe geçen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve performansıyla sürekli gündemde olan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, Ronaldo bu kez 5.çocuk haberleriyle gündemde. İddiaların nedeni ise fit görünümüyle bilinen Georgina Rodriguez'in giydiği son elbisesiyle ortaya çıkan göbeği...

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05.08.2020 - 06:42

Sık sık yatlarında görüntülenen Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, ünlü bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu.

Çift, restorana kol kola gitti. Turkuvaz rengi saten bir elbise giyen Rodriguez'in görüntüsü ise akıllara çiftin yeni bir bebekleri mi olacağı sorusunu getirdi.







Rodriguez'in kenarları büzgülü elbisesinin ön kısmında karnının belirgin şekilde şişkin göründüğü dikkat çekti.

Fakat bunun elbisenin modelinden mi, yoksa kumaş üzerindeki ışık oyunlarından mı kaynaklandığı soru işareti olarak kaldı.

Rodriguez'in görüntüsünün kumaşın dezavantajından ya da modelinden kaynaklanmış olabileceği de sosyal medyadaki platformlarda konuşuldu.

Cristiano Ronaldo Jr., Alana Martina dos Santos Aveiro, Eva Maria Dos Santos ve Mateo Ronaldo isimlerinde 4 çocuk sahibi olan Ronaldo'nun daha önce de baba olacağı iddia edilmiş ancak söylentiler gerçek çıkmamıştı. Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez bebek haberleriyle gündeme gelmesinin bir başka nedeni ise Portekizli yıldızın 7 çocuk istediğinin bilinmesi.