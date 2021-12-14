Cristiano Ronaldo bronzlaştırıcı satacak

Cristiano Ronaldo, CR7 markası altındaki yatırımlarını bir yenisini daha ekledi. Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı yeni aldığı patentle aralarında bronzlaştırıcının da olduğu kişisel bakım malzemeleri satacak.

Haberler 14.12.2021 - 10:49

Cristiano Ronaldo bronzlaştırıcı satacak - 1

12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen , futboldan kazandığı parayla yatırımlarına yenilerini eklemeyi ihmal etmiyor.

Cristiano Ronaldo bronzlaştırıcı satacak - 2

CR7 markası altında, hotellerin yanında; parfüm, gözlük, iç çamaşırı, spor salonu, mobil uygulama, ayakkabı ve battaniye gibi yatırımları olan futbolcu yeni bir patent daha aldı.

Cristiano Ronaldo bronzlaştırıcı satacak - 3

Ronaldo, yeni markasıyla kişisel bakım malzemeleri satacak. Bunlar arasında bronzlaştırıcı, makyaj malzemesi, yaşlanma karşıtı krem, sabun gibi ürünler olacak.

Cristiano Ronaldo bronzlaştırıcı satacak - 4

Cristiano Ronaldo son olarak ülkesinin en zengin iş insanları arasında gösterilen Singapurlu Lim ile Ronaldo ile ortaklığa imza attı. İkili ZujuGP adlı yeni sosyal medya girişimine yatırım yaptı.

Cristiano Ronaldo bronzlaştırıcı satacak - 5

Geçtiğimiz günlerde 800. üst düzey kariyer golünü atarak bunu başaran ilk oyuncu ünvanını kazanan Cristiano Ronaldo, bugünlerde yine transfer iddialarıyla konuşuluyor. Real Madrid'in ara transfer döneminde eski yıldızına imzayı attırmak için harekete geçebileceği iddia edildi.

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