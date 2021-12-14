Cristiano Ronaldo bronzlaştırıcı satacak

Haberler 14.12.2021 - 10:49
12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, futboldan kazandığı parayla yatırımlarına yenilerini eklemeyi ihmal etmiyor.
CR7 markası altında, hotellerin yanında; parfüm, gözlük, iç çamaşırı, spor salonu, mobil uygulama, ayakkabı ve battaniye gibi yatırımları olan futbolcu yeni bir patent daha aldı.
Ronaldo, yeni markasıyla kişisel bakım malzemeleri satacak. Bunlar arasında bronzlaştırıcı, makyaj malzemesi, yaşlanma karşıtı krem, sabun gibi ürünler olacak.
Cristiano Ronaldo son olarak ülkesinin en zengin iş insanları arasında gösterilen Singapurlu Lim ile Ronaldo ile ortaklığa imza attı. İkili ZujuGP adlı yeni sosyal medya girişimine yatırım yaptı.
Geçtiğimiz günlerde 800. üst düzey kariyer golünü atarak bunu başaran ilk oyuncu ünvanını kazanan Cristiano Ronaldo, bugünlerde yine transfer iddialarıyla konuşuluyor. Real Madrid'in ara transfer döneminde eski yıldızına imzayı attırmak için harekete geçebileceği iddia edildi.