Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Covid-19 sonrası zatürreye yakalandı

ntv.com.tr 28.07.2021 - 11:14 | Son Güncelleme : 28.07.2021 - 11:33
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, Covid-19 sonrası zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.
Portekiz’in Madeira Adası’nda hastaneden sosyal medya paylaşımı yapan 43 yaşındaki Aveiro, geçen yıl annesi felç geçirdiğinde acil ameliyata alındığı hastanede tedavi görüyor.
Cristiano Ronaldo da geçen yıl ekim ayında corona virüse yakalanmış, iki kez Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir belirti göstermeden hastalığı atlatmıştı.
HASTA YATAĞINDAN AÇIKLAMA YAPTI
Şarkıcılığın ardından influencer’lığa geçiş yapan Ronaldo’nun kardeşi Aveiro, hasta yatağından yaptığı paylaşımda, “Bu, toplum önüne çıkmak isteyeceğim son halim. Bunu yapmamaya çalıştım ama son günlerde haberler hızla yayıldıkça beni takip edenlere, bana ve sevdiklerime sahip çıkanlara saygımdan sizlerle gerçeği paylaşacağım” dedi.
“Bu kahrolası virüse yakalandım. 17 Temmuz’da test sonucum pozitif çıktı ve o günden beri evde karantinadaydım” diyen Aveiro, durumunu, “Birkaç belirtiyle birlikte iyiye gidiyordum, tedavi uygulanıyordu. Ancak cuma günü kötüleşmeye başladım” şeklinde anlattı.
RONALDO DA COVID OLMUŞTU
Ekim 2020’de Portekizli futbol yetkilileri Cristiano Ronaldo’nun corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını bildirmişti. Hastalığı asemptomatik şekilde atlatan Ronaldo, karantinada kalmıştı.
TEST GÜVENSİZLİĞİNE İSYAN ETMİŞTİ
Kız kardeşi, Ronaldo’nun corona virüs pozitif sonucunu öfkeyle çöpe atmasıyla manşetlere çıkmıştı.
Juventus takımı yıldızının, Portekiz Futbol Federasyonu’nun kullandığı laboratuvarda iki kez corona pozitif çıktıktan sonra, başka bir laboratuvardan daha test yaptırması istendiği için, kız kardeşi öfkesini dile getirmişti.
"DİĞER HASTALIKLARA DA COVID KADAR SAYGI DUYULMALI"
Ardından sosyal medyadan açıklama yaparak corona virüse saygı duyduğunu söyleyen Aveiro, aynı şekilde saygı duyulması gereken başka hastalıklar ve sağlık sorunları olduğunu da iddia etmişti.
Aveiro, “İşini kaybedenler, psikolojik sorunları olan insanlar, intihara meyilli olanlar var. Buna da saygı duymak lazım. Her şeyin normale dönmesini ve Tanrı'nın bizi insan şerrinden korumasını istiyorum” demişti.