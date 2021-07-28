Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Covid-19 sonrası zatürreye yakalandı

Geçen yıl yakalandığı Covid-19 hastalığını belirtisiz olarak atlatan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ardından kız kardeşi Katia Aveiro da corona virüse yakalandı. Hastalığın zatürreye dönüştüğü Aveiro hastaneye kaldırıldı.

ntv.com.tr 28.07.2021 - 11:14 | Son Güncelleme : 28.07.2021 - 11:33

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Covid-19 sonrası zatürreye yakalandı - 1

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Katia AveiroCovid-19 sonrası zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Portekiz’in Madeira Adası’nda hastaneden sosyal medya paylaşımı yapan 43 yaşındaki Aveiro, geçen yıl annesi felç geçirdiğinde acil ameliyata alındığı hastanede tedavi görüyor.  

Cristiano Ronaldo da geçen yıl ekim ayında corona virüse yakalanmış, iki kez Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir belirti göstermeden hastalığı atlatmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Covid-19 sonrası zatürreye yakalandı - 2

HASTA YATAĞINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Şarkıcılığın ardından influencer’lığa geçiş yapan Ronaldo’nun kardeşi Aveiro, hasta yatağından yaptığı paylaşımda, “Bu, toplum önüne çıkmak isteyeceğim son halim. Bunu yapmamaya çalıştım ama son günlerde haberler hızla yayıldıkça beni takip edenlere, bana ve sevdiklerime sahip çıkanlara saygımdan sizlerle gerçeği paylaşacağım” dedi.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Covid-19 sonrası zatürreye yakalandı - 3

“Bu kahrolası virüse yakalandım. 17 Temmuz’da test sonucum pozitif çıktı ve o günden beri evde karantinadaydım” diyen Aveiro, durumunu, “Birkaç belirtiyle birlikte iyiye gidiyordum, tedavi uygulanıyordu. Ancak cuma günü kötüleşmeye başladım” şeklinde anlattı.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Covid-19 sonrası zatürreye yakalandı - 4
Covid hastalığının zatürreye dönüştüğünü söyleyen Aveiro, hastanede gerekli tedavinin uygulandığını söyleyerek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Covid-19 sonrası zatürreye yakalandı - 5

RONALDO DA COVID OLMUŞTU

Ekim 2020’de Portekizli futbol yetkilileri Cristiano Ronaldo’nun corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını bildirmişti. Hastalığı asemptomatik şekilde atlatan Ronaldo, karantinada kalmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Covid-19 sonrası zatürreye yakalandı - 6
Corona virüse yakalandığı haberi, Ronaldo’nun Portekiz Milli Takımı’yla UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya ve İspanya'ya karşı hazırlık maçlarında oynamasından birkaç gün sonra gelmişti. Test sonucu sonrası ünlü futbolcu hemen milli takımdan ayrılmıştı. Futbolcu, ikinci testinde de pozitifi görmüştü.

 

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Covid-19 sonrası zatürreye yakalandı - 7

TEST GÜVENSİZLİĞİNE İSYAN ETMİŞTİ

Kız kardeşi, Ronaldo’nun corona virüs pozitif sonucunu öfkeyle çöpe atmasıyla manşetlere çıkmıştı.

Juventus takımı yıldızının, Portekiz Futbol Federasyonu’nun kullandığı laboratuvarda iki kez corona pozitif çıktıktan sonra, başka bir laboratuvardan daha test yaptırması istendiği için, kız kardeşi öfkesini dile getirmişti.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Covid-19 sonrası zatürreye yakalandı - 8

"DİĞER HASTALIKLARA DA COVID KADAR SAYGI DUYULMALI"

Ardından sosyal medyadan açıklama yaparak corona virüse saygı duyduğunu söyleyen Aveiro, aynı şekilde saygı duyulması gereken başka hastalıklar ve sağlık sorunları olduğunu da iddia etmişti.

Aveiro, “İşini kaybedenler, psikolojik sorunları olan insanlar, intihara meyilli olanlar var. Buna da saygı duymak lazım. Her şeyin normale dönmesini ve Tanrı'nın bizi insan şerrinden korumasını istiyorum” demişti.

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