Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Covid-19 sonrası zatürreye yakalandı

"DİĞER HASTALIKLARA DA COVID KADAR SAYGI DUYULMALI"

Ardından sosyal medyadan açıklama yaparak corona virüse saygı duyduğunu söyleyen Aveiro, aynı şekilde saygı duyulması gereken başka hastalıklar ve sağlık sorunları olduğunu da iddia etmişti.

Aveiro, “İşini kaybedenler, psikolojik sorunları olan insanlar, intihara meyilli olanlar var. Buna da saygı duymak lazım. Her şeyin normale dönmesini ve Tanrı'nın bizi insan şerrinden korumasını istiyorum” demişti.