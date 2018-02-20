Çukur'da Aliço'yu yıkan ölüm (Elif Doğan/ Hale diziden ayrıldı)

1 Çukır dizisinin dün yayınlanan 20. bölümünde Elif Doğan'ın canlandırdığı Hale karakteri Baykal Bey'in adamı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aliço'nun (Rıza Kocaoğlu) gözleri önünde yaşanan saldırı sonrası Hale hayatını kaybetti. Böylece Elif Doğan Çukur dizisine veda etmiş oldu.

2 'Kaybedenler Kulübü Yolda' filminin galası için İstanbul'a gelen Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Ferhan Şensoy'un da olduğu arkadaş grubuyla buluştu. Çukur dizisinde rol alacağı iddiaları olan Nejat İşler'in, aynı dizide olan Rıza Kocaoğlu'ndan senaryo hakkında bilgi aldığı önü sürüldü. Son günlerde konuşulan bu iddiaya hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

3 Çukur'un 19. bölümünde gerçeği öğrenen İdris Koçavalı, yüzleşmek için Vartolu ile buluştu. Yamaç ise Çukur'un karıştıran ve olayların arkasında olan kişinin Baykal Bey olduğunu fark etti. Peki ama Çukur'un önceki bölümlerinde neler yaşandı?

4 Çukur'un 18. son bölümünde Paşa, İdris Koçovalı'ya ”Vartolu Sadettin, senin oğlunmuş!” diyerek gerçekleri açıkladı. Aynı bölümde Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu karakteriyle ilgili merak edilen sorunun cevabı da belli oldu. Vartolu'nun yaşadığı, Yamaç'ın onu sakladığı ortaya çıktı.

5 Çukur'un 18. bölümünde yaşanan bir diğer sürpriz ise Öner Erkan'ın canlandırdığı Selim Koçavalı'nın kardeşi Yamaç'ı korumak için kendisini feda etmesi oldu. Vurularak hasteneye kaldırılan Selim'in kalbinin durduğu sahne Çukur dizisinde olası bir ayrılğı gündeme getirdi. Selim karakterinin yaşayıp yaşamadığı 19. yeni bölümde belli olacak.

6 Çukur’un 18. yeni bölüm çekimlerinde, nefes kesici anlar yaşandı. Rıza Kocaoğlu’nun hayat verdiği Aliço, yine soluksuz bırakacak bir plana ortak olacak. Çukur’un eli kulağı ve Yamaç’ın da en büyük destekçisi olan, çöp toplayıcılığı yapan Aliço, Çukur’un gizli kahramanları olan tüm çöp toplayıcılarını buluşturacak.



Etkileyici oyunculuğuyla Aliço’yu Çukur’un fenomen karakterlerinden birine dönüştüren Kocaoğlu’na bu sahnede profesyonel oyuncuların yanı sıra gerçek çöp toplayıcıları da eşlik etti. Ünlü oyuncu çekim aralarında bu sahnede rol alan herkesle fotoğraf çektirip onlarla sohbet etti. 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)

7 Alperen Duymaz Çukur'un 17. yeni bölümünde Emrah Komiser karakteriyle diziye hızlı bir giriş yaptı. Yamaç’ı ve İdris’i olayları sonlandırmaları konusunda açıkça tehdit eden Emrah Komiser artık herhangi bir anlaşmanın olmayacağını ve Çukur'a polisin gireceğini açıkladı. Yamaç dışında İdris dahil Çukur'daki herkesi gözaltına alan Emrah Komiser şimdiden dizideki tüm dengeleri değiştirdi.

8 Emrah Komiser'in, Dilan Çiçek Deniz’in canlandırdığı Sena'nın ağabeyi olduğu ve aralarındaki ilişki ise ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

9 Çukur dizisinin 17. bölümünde Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu karakterinin yaşayıp yaşamadığına ilişkin de ipuçlarına yer verildi. Son bölümde Yamaç'ın Emmi ile birlikte birini sakladığını gösteren sahneler ve Çukur'un her yerine Vartolu'nun ölmediğini ilişkin yazılan notlar, Erkan Kolçak Köstendil'in diziye devam edeceği şeklinde yorumlandı.

10 ÇUKUR’UN EMRAH’I ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?



Alperen Duymaz, 03 Kasım 1992 tarihinde dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro öğrencisi olan Duymaz, oyunculuğa ilk adımını Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile attı. Bu dizi projesinden önce Ankara'da yaşayan Duymaz, bu dizinin ardından yaşamını İstanbul'da sürdürmeye başladı. Daha sonra Show TV'de yayınlanan Acı Aşk dizisinde 'Ali' karakterini canlandırdı.

Son olarak Timuçin Esen, Şevval Sam, Nejat İşler, Murat Aygen, Dilan Çiçek Deniz ve Hilmi Cem İntepe ile birlikte başrolünü oynadığı Bodrum Masalı'nda 'Ateş' karakterine hayat verdi.

11 Çukur'un 14. bölümüyle birlikte 6 bölümlük bir Vartolu ile yüzleşme serisi başladı. İlk olarak Yamaç, Vartolu’nun kimliğini, yani kardeş olduklarını öğrendi.

12 Heyecan dozunun her hafta daha da katlanacağı seride her bölümde Koçova Ailesi’nden yeni biri gerçekle yüzleşecek.

13 Bu yüzleşmelerle dizideki kritik bir düğüm çözülecek çözülmesine ama işler daha da sarpa saracak aslında.

14 Sonuçta Vartolu, İdris’in oğlu, Yamaç ve Selim’in kardeşi ama aynı zamanda Kahraman Koçovalı’nın da katili. İşte Çukur dizisindeki karakterler ve onlara hayat veren oyuncular...

15 Burak Sergen’in Baykal karakteriyle dâhil olduğu diziye sevilen oyuncu Ahmet Tansu Taşanlar, katıldı. Avukat Nazım rolünde ekran başındakilerle buluşan Taşanlar, Vartolu ile Selim arasındaki köprü rolünde.

16 Kendi içinde sürprizli bir karakter olan Nazım, hamleleriyle sadece Selim’i değil, izleyicileri de şaşırtacak ve Koçovalı Ailesi arasındaki mücadelenin de belirleyici taraflarından biri olacak.

17 Ay Yapım imzalı ‘Çukur’ dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dâhil oldu. Son olarak Ay Yapım’ın geçen sezon ekranlara veda eden unutulmaz dizisi ‘Kara Sevda’da rol alan Burak Sergen, yeraltı dünyasının tehlikeli isimlerinden Baykal olarak izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciyle ilk defa adrenalinin doruk noktasına çıkacağı üçüncü bölümde buluşacak Sergen, Baykal karakterine hayat verecek.



Yeraltı dünyasının tehlikeli isimlerinden olan Baykal, aşırı hırslı kişiliği ve zekâsı ile kök söktürecek. Koçovalı Ailesi ile Vartolu arasındaki büyük mücadelenin tam kalbinde yer alacak Baykal, işlerin seyrini değiştirme konusunda kilit bir role sahip olacak.

18 YAMAÇ KOÇOVALI (ARAS BULUT İYNEMLİ) Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur’dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur’u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.

19 SENA KOÇOVALI (DİLAN ÇİÇEK DENİZ) Yamaç’ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın. Yamaç’la ortak bir hayatın hayallerini kurarken, Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak zorunda kalır.

20 İDRİS KOÇOVALI (ERCAN KESAL) Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten, kudretli ve cömert bir adam. Saldırıya uğrayan ailesini ve Çukur’u ayakta tutabilmek için hayatının en büyük mücadelesini verecektir.

21 SULTAN KOÇOVALI (PERİHAN SAVAŞ) İdris’in eşi, Koçovalı ailesinin bel kemiği, sözü kanun olarak kabul edilen bir kadın. Hayatını kocasına ve çocuklarına adayan Sultan, tüm güçlükler karşısında ailesini bir arada tutmak için elinden geleni yapar.

22 KAHRAMAN KOÇOVALI (MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ) Koçovalı ailesinde İdris’in veliaht olarak yetiştirdiği, ailenin ikinci büyük oğlu olan Kahraman, ağabeyi de hapiste olduğu için aile işlerinin başına geçer. Lider özellikleriyle konumunu garantileyen Kahraman, babası kadar stratejik düşünemese de söz konusu icraat olunca son derece başarılıdır.

23 SELİM KOÇOVALI (ÖNER ERKAN) İdris’in üçüncü oğlu, Yamaç’ın ise en küçük ağabeyi. Ailenin eğlence sektöründeki işlerini yönetmesine rağmen babasının değerlerinin hiçbirini benimsemediği için onun gözünde bir hayal kırıklığından öteye geçemez.

24 VARTOLU (ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL) Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Çukur’a intikam almak için geri dönen, acımasız bir mafya lideri. Yıllar sonra Çukur’a geri dönen Vartolu, kimsenin bilmediği planlarını uygulamaya son derece kararlıdır.

25 ALİÇO (RIZA KOCAOĞLU) İdris’in sokaktaki gözü kulağı. Çöp toplayarak geçimini sağlıyor. Daha iyi şartlara sahip olabilirken kendisi bu hayatı seçmiş. Askerde büyük bir travma yaşamıştır. İnsanlardan uzak olmak istiyor. Müthiş bir sayısal zekası vardır.

26 MUHİTTİN (NEBİL SAYIN) Mahallenin berberi. Racon bilir, delikanlıdır. Çukur’un suç dünyasına bulaşmamış, insanlara zarar vermekten çekindiği için o işlerden uzak durmuştur. Tabiatında şiddet yoktur.

27 CELASUN (KUBİLAY AKA) Çukur’un dışına hiç çıkmamış, yakışıklı ve öfkeli bir delikanlıdır. Gençliği ve toyluğu ile öfkesi birleşince yanlış yollara sapar. Düzene karşı olan Celasun, asi davranışlarıyla hayatını zora sokar.

28 KONUSU Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

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