Çukur'da İdris Koçavalı (Ercal Kesal) veda etti Aliço (Rıza Kocaoğlu) geri döndü

1 Çukur'un 2. sezon finalinde Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı.

2 Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de getirdi. Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’i alt etti.

3 Yamaç’ın deftere çizdiği planı hafızasına atan Akın, bu sayede Yücel’i buldu. Yücel’in yanına alevlerin içine dalan Akın birlikte çalışmayı teklif etti. Çukur’un başına geçme karşılığında tüm Koçovalıları vereceğini söyleyen Akın, Yücel’den kabul yanıtını alınca zincirleri kesti.





4 Yücel öldüğünü sanan ve kutlama için bir araya gelen aile yemeğinde erkekler ile konuşacağını söyleyen İdris kadınları eve yolladı. Konuya giren İdris emekli olmak istediğini söyledi. Oğullarına bir bir nasihatler de bulunan İdris dediklerini yaparlarsa iyi bir insan olacaklarını söylüyor.

5 Yemekten eve dönen İdris, Sultan ve diğer Koçovalı kadınların eve dönmediğini duyunca şok oluyor. Mahalleden gelen telefon ile kahvenin önüne dönen Koçovalı erkeklerini bir sürpriz bekliyor. Salih’in balonu patlatması ile yere dökülen siyah zarfları gören Yamaç ise Yücel’e yaptıklarını düşünüp ne olduğunu anlamadı. Mektupları açan Koçovalılar mektuptaki bilgiler ile yola koyuldu.

6 Zarftaki mekana gelen Yamaç kendini bir labirentin içinde buldu. Duvarda Koçovalı kadınları gören Yamaç’ın öfkesi giderek arttı. Sonunda orta noktayı bulan Yamaç karşısında İdris’i görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yamaç’a asıl şok ise Yücel’in sesini duyması oldu. İkiliyi tuzağa düşüren Yücel bir tercih yapmalarını istedi.. Koçovalı kadınların hayatı karşılığında Yamaç ya da İdris’in canını istiyor. Tetikler çekildi. Final bölümü gösterilmese de İdris Koçavalı'yı canlandıran Ercan Kesal diziye veda etti.

7 Siyah zarflarla kurulan tuzakla Koçovalı kardeşlerin hapse girmesiyle alan boşalınca takımını giyen Akın evdekileri elini öptürdü. Merasimden sonra çalışma odasına geçen Akın, İdris’in koltuğuna oturdu.

8 Dizinin finalinde ise geri dönüşüm merkezindeki patlamadan Aliço sağ kurtulduğu ortaya çıktı. Takım elbisesini giyen Aliço villanın bahçesinde çorba içmek için hazırlık yaparken görülrü. Kaldığı yerde mutlu olmayan Aliço evine dönmek istese de ret cevabı alıyor. İdris'in aile ile ilgili sözünü hatırlayan Aliço ekmeklerden Çukur'un sembolünü yapıyor.

9 İşte sezon finalinden kareler...

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