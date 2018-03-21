Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'na sürpriz doğum günü
'Çukur' dizisinde Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu önceki akşam yeni yaşını kutladı. Partiye birçok ünlü isim katıldı.
1
Çukur'da Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, 39’uncu Nişantaşı’ndaki Room + Rumours adlı mekanda kutladı.
2
Sevgilisi Zeynep Bastık’ın organize ettiği partide Kocaoğlu'nu birçok yakın dostu yalnız bırakmadı.
3
Partiye Kocaoğlu’nun dizideki rol arkadaşlarının yanı sıra yakın dostları Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Altan Düzyatan, Özge Özpirinçci ve İrem Sak da katıldı.
4
Geç saatlere kadar süren partiden en son ayrılan Kocaoğlu ve Zeynep Bastık oldu.
5
Kocaoğlu, “Çok güzel bir geceydi, çok mutlu oldum. Bu zamana kadar çok güzel arkadaşlar biriktirmişim, sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar” dedi.
6
Eşi Başak Dizer’in sahibi olduğu mekandan geç saatlerde ayrılan Kıvanç Tatlıtuğ, “Herhangi bir projem yok, dinleniyorum. O yüzden konuşmayacağım, iyi geceler" dedi.
7
'Çukur' dizisinde Vartolu’yu canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, partiye nişanlısı Cansu Tosun’la katıldı. Köstendil, “Arkadaşlar çok geç kaldık, biraz işlerimiz vardı. Çok fazla vaktimiz yok, o yüzden arkadaşımızı görelim. Biraz durduktan sonra eve gideceğiz” dedi.