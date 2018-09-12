Demet Akalın: Kızımın odasını bile almayı düşündüler
Evliliğini dün sonlandıran Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen haciz işlemleri sırasında, "Kızımın odasını bile almayı düşündüler" dedi.
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Demet Akalın, Okan Kurt ile 6,5 yıllık evliliğini dün 2 dakikalık duruşmayla noktalamıştı.
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Beykoz Adliyesi'nde görülen davaya ayrı ayrı gelen ikili duruşma sonrası da yan yana gelmedi.
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Gelişmelerin ardından Akalın sosyal medyadan bazı paylaşımlarda bulundu.
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Müzisyen ve sosyal medya fenomeni Ata Benli'nin, "Demet Akalın formaliteden boşanıyor diyenler için öyle bir durum artık yok. Araç, tapu, banka hesapları kimin üzerine ise haciz o kişiye gider. Eşinin borcundan dolayı kişinin kendine ait olan mal varlığına kanun gereği el konulamıyor" mesajı sonrası Akalın bu paylaşıma yanıt verdi.
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Okan Kurt'un şirketinin borçları nedeniyle Beykoz'daki evlerine haciz işlemi uygulanan Akalın, "Abisinin home office'siymiş benim evim!!! Pes artık kızımın odasını bile almayı düşündüler!!! Ne diyelim" ifadelerini kullandı.
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Akalın bir diğer mesajında ise, "Herkes her şeyi düşünebilir sıkıntı yok. Bana sevenlerimin duası yeter sağolun" dedi.