Okan Kurt'un şirketinin borçları nedeniyle Beykoz'daki evlerine haciz işlemi uygulanan Demet Akalın ile Kurt çifti boşanma kararı almıştı.
Çift, 6,5 yıllık evliliklerini 2 dakika süren duruşmayla bitirdi.
Akalın, son yaşanan bu gelişmenin ardından Okan Kurt'tan boşanma kararı aldı. Çiftin davası bugün Beykoz Adliyesi'nde görüldü.
AYRI AYRI GELDİLER
Akalın ve Kurt duruşmaya dakikalar kala ayrı ayrı adliyeye gitti.
Çift, 6,5 yıllık evliliklerini 2 dakika süren duruşmayla bitirdi. Adliyeye ayrı ayrı gelen Akalın ile Kurt çıkışta da yan yana gelmedi.
Akalın aldığı kararın ardından Instagram hesabında eşi Okan Kurt ile çekildiği fotoğrafları sildi. 'Demet Akalın Kurt' olan Twitter adresini de 'Demet Akalın' olarak değiştirdi.