Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın ardından

1 Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Sevenleri Zafer Çika'nın ardından veda mesajları yayınladı.

2 IŞIN KARACA



"Kelimelerim eksik uyandım bu sabah.

Mekanın cennet olsun Zafer.

Geride kalan Demetim, Ali’ye ve tüm sevenlerine sabırlar versin... Allah rahmet eylesin..."

3 GONCA VUSLATERİ



"Kelimelerin hisleri tarif edemedigi anlardan biri bu . Babamizi,Zafer abimizi kaybettik.. "

4 DENİZ SEKİ

5 OKAN KARACAN



"Yıl 1999/2000 sezonu İzmir Açık Hava Tiyatrosu “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü ? “ turnesi kulisi ben rahmetli Zafer Çika inanılır gibi değil gerçekten çok üzgünüm"

6 BUSE TERİM



"Ah canım Zafer Abicim be.. Hala inanamıyorum, hala kabullenemiyorum. Seninle aynı sofraya oturmuş, sohbetini etmiş herkes seni çok severdi.. Ne çok anımız var birlikte, daha yeni evimize gelecektin, çocukları görecektin.."

7 ÇELİK



"Rabbim sabırlar versin"

8 CAN YILMAZ



"Zafer Çika’yı kaybettik. Başta eşi Demet Akbağ olmak üzere tüm sevenlerine sabır dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun."