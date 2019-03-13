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Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın ardından

Usta oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler sosyal medyadan mesajlar yayınlıyor. İşte ünlülerden Akbağ'a destek paylaşımları...

  • 1

    Demet Akbağ, Zafer Çika

    Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 

    Sevenleri Zafer Çika'nın ardından veda mesajları yayınladı. 

  • 2

    Demet Akbağ, Zafer Çika
    IŞIN KARACA

    "Kelimelerim eksik uyandım bu sabah.
    Mekanın cennet olsun Zafer.
    Geride kalan Demetim, Ali’ye ve tüm sevenlerine sabırlar versin... Allah rahmet eylesin..."
  • 3

    Demet Akbağ, Zafer Çika
    GONCA VUSLATERİ

    "Kelimelerin hisleri tarif edemedigi anlardan biri bu . Babamizi,Zafer abimizi kaybettik.. "
  • 4

    Demet Akbağ, Zafer Çika
    DENİZ SEKİ
  • 5

    Demet Akbağ, Zafer Çika
    OKAN KARACAN

    "Yıl 1999/2000 sezonu İzmir Açık Hava Tiyatrosu “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü ? “ turnesi kulisi ben rahmetli Zafer Çika inanılır gibi değil gerçekten çok üzgünüm"
  • 6

    Demet Akbağ, Zafer Çika
    BUSE TERİM

    "Ah canım Zafer Abicim be.. Hala inanamıyorum, hala kabullenemiyorum. Seninle aynı sofraya oturmuş, sohbetini etmiş herkes seni çok severdi.. Ne çok anımız var birlikte, daha yeni evimize gelecektin, çocukları görecektin.."
  • 7

    Demet Akbağ, Zafer Çika
    ÇELİK

    "Rabbim sabırlar versin"
  • 8

    Demet Akbağ, Zafer Çika
    CAN YILMAZ

    "Zafer Çika’yı kaybettik. Başta eşi Demet Akbağ olmak üzere tüm sevenlerine sabır dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun."
  • 9

    Demet Akbağ, Zafer Çika
    YEŞİM SALKIM

    "Dün geceden beri nasıl yazayım elim gitmiyor allah sabır versin tüm ailenize demetime Ali’ye sedefe tüm sevenlerine hep gülen abimiz Nur içinde yat zafer abimiz mekanın cennet olsun "
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