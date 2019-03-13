Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın ardından
Usta oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler sosyal medyadan mesajlar yayınlıyor. İşte ünlülerden Akbağ'a destek paylaşımları...
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Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
Sevenleri Zafer Çika'nın ardından veda mesajları yayınladı.
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2IŞIN KARACA
"Kelimelerim eksik uyandım bu sabah.
Mekanın cennet olsun Zafer.
Geride kalan Demetim, Ali’ye ve tüm sevenlerine sabırlar versin... Allah rahmet eylesin..."
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3GONCA VUSLATERİ
"Kelimelerin hisleri tarif edemedigi anlardan biri bu . Babamizi,Zafer abimizi kaybettik.. "
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4DENİZ SEKİ
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5OKAN KARACAN
"Yıl 1999/2000 sezonu İzmir Açık Hava Tiyatrosu “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü ? “ turnesi kulisi ben rahmetli Zafer Çika inanılır gibi değil gerçekten çok üzgünüm"
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6BUSE TERİM
"Ah canım Zafer Abicim be.. Hala inanamıyorum, hala kabullenemiyorum. Seninle aynı sofraya oturmuş, sohbetini etmiş herkes seni çok severdi.. Ne çok anımız var birlikte, daha yeni evimize gelecektin, çocukları görecektin.."
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7ÇELİK
"Rabbim sabırlar versin"
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8CAN YILMAZ
"Zafer Çika’yı kaybettik. Başta eşi Demet Akbağ olmak üzere tüm sevenlerine sabır dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun."
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9YEŞİM SALKIM
"Dün geceden beri nasıl yazayım elim gitmiyor allah sabır versin tüm ailenize demetime Ali’ye sedefe tüm sevenlerine hep gülen abimiz Nur içinde yat zafer abimiz mekanın cennet olsun "