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Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım birlikte mi?

Adı rol arkadaşı Can Yaman ile anılan Demet Özdemir'in Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkili tatilde objektifler tarafından görüntülendi.

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    Demet Özdemir, önceki gün Bodrum-Yalıkavak’taki evinin havuz başında Kaan Yıldırım ile görüntülendi.

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    Kameraları fark edince birbirinden uzaklaşan ikili, ertesi gün de havuz başında bir araya geldi.


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    İkili daha sonra akşam saatlerinde bu kez bir restoranda objektiflere yansıdı.


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    Baş başa tatil yapan ikiliden Yıldırım'ın bir ara üşüyen Özdemir’e battaniye getirdiği görüldü.


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    Gelişmelerin ardından Özdemir, “Kaan ile arkadaşız. Aramızda bir şey yok" dedi.
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    32 yaşındaki Yıldırım 27 Haziran’da 3 yıllık eşi Ezgi Eyüboğlu’ndan boşanmıştı.
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