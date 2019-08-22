Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım birlikte mi?

Adı rol arkadaşı Can Yaman ile anılan Demet Özdemir'in Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkili tatilde objektifler tarafından görüntülendi.
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Demet Özdemir,
önceki gün Bodrum-Yalıkavak’taki evinin havuz başında Kaan Yıldırım
ile görüntülendi.
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Kameraları fark edince birbirinden uzaklaşan ikili, ertesi gün de havuz başında bir araya geldi.
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İkili daha sonra akşam saatlerinde bu kez bir restoranda objektiflere yansıdı.
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Baş başa tatil yapan ikiliden Yıldırım'ın bir ara üşüyen Özdemir’e battaniye getirdiği görüldü.
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Gelişmelerin ardından Özdemir, “Kaan ile arkadaşız. Aramızda bir şey yok" dedi.
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32 yaşındaki Yıldırım 27 Haziran’da 3 yıllık eşi Ezgi Eyüboğlu’ndan boşanmıştı.