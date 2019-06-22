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Demet Şener ile Cenk Küpeli evlendi

Demet Şener, sevgilisi Cenk Küpeli ile dünya evine girdi

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    Model ve suncu Demet Şener bir süredir birlikte olduğu iş insanı Cenk Küpeli ile evlendi.

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    Kuruçeşme Les Ottomans'daki nikaha çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı.

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    Demet Şener'in çocukları İrem ve Ömer de bu mutlu gününde annelerini yalnız bırakmadı.

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    Demet Şener, nikahta Eda Güngör imzalı gelinlik giydi.

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    Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın koydığı nikahta Demet Şener'in şahidi Beyhan Bağış, Cenk Küpeli'nin şahidi Lal Cander oldu.
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