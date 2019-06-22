Demet Şener ile Cenk Küpeli evlendi

Demet Şener, sevgilisi Cenk Küpeli ile dünya evine girdi
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Model ve suncu Demet Şener
bir süredir birlikte olduğu iş insanı Cenk Küpeli
ile evlendi.
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Kuruçeşme Les Ottomans'daki nikaha çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı.
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Demet Şener'in çocukları İrem ve Ömer de bu mutlu gününde annelerini yalnız bırakmadı.
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Demet Şener, nikahta Eda Güngör imzalı gelinlik giydi.
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın koydığı nikahta Demet Şener'in şahidi Beyhan Bağış, Cenk Küpeli'nin şahidi Lal Cander oldu.