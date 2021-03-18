Demi Lovato eski erkek arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini açıkladı

"SATICI CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU VE ÖLÜME TERK ETTİ"

Belgeselle ilgili, gazetede şunlar yazılmıştı: “Doz aşımı, altı yıllık ayıklıktan ve bu süre zarfında menajerlerinin temiz kalmasına yardımcı olmak için aldığı önlemlere giderek daha fazla sarıldığını hissettiği dönemden sonra geldi. Doz aşımı, üç felç, kalp krizi ve organ yetmezliğine neden oldu. Kusmuğunda boğulmaktan dolayı zatürresi vardı, felç nedeniyle beyin hasarı yaşadı ve kalıcı görme sorunları var. Artık araba kullanamıyor ve kalıcı etkileri güneş lekelerine benzer olarak tanımlıyor. O gece eroini getiren uyuşturucu satıcısı ona cinsel saldırıda bulundu, sonra onu ölüme terk etti."