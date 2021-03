Demi Lovato eski erkek arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini açıkladı

Demi Lovato: Dancing With The Devil (Demi Lovato: Şeytanla Dans) adlı belgeselle ilgili The New York Times gazetesinde bir inceleme yazısı yer almış, "Belgesel, daha önce gizemli tutulan bilgilere ihanet eden yeni itiraflarla dolu” ifadesine yer verilmişti.