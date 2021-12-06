Doğuma gün sayan Jennifer Lawrence galada

Haberler 06.12.2021 - 16:17
Jennifer Lawrence; Leonardo DiCaprio, Meryl Streep ve Kid Cudi ile başrolleri paylaştığı Don’t Look Up filminin New York’taki galasına katıldı.
İlk bebeğini bekleyen 31 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, Dior imzalı elbisesiyle beğeni topladı. Lawrence, kıyafetini Tiffany & Co marka mücevherlerle tamamlamıştı.
Lawrence, geçen ay verdiği bir röportajda kendisinden daha fazla ücret aldığını söylediği DiCaprio ile birlikte kırmızı halı pozu verdi.
Ünlü oyuncu, kadınlar ve erkeklerin Hollywood'daki ücret eşitsizliği hakkında konuşurken, kendisi filmden 25 milyon dolar alırken, Leonardo DiCaprio’nun ise 30 milyon dolar kazandığını öğrendiğini açıklamıştı.
Lawrence, 2016’da ünlü ekonomi dergisi Forbes’a yaşadığı ücret adaletsizliğini, “Sony’nin hack’lenmesinden sonra, ‘penis sahibi’ meslektaşlarımdan az kazandığım ortaya çıktı, ancak Sony’ye değil, kendime kızdım. İyi bir müzakereci değildim ve erken pes ediyordum. İhtiyacım olmayan miktarlar için kavga etmek istemiyordum. Bu konuyu önemsiz bulduğum için bana kızmayın” diye anlatmıştı.
Don’t Look Up filmi 10 Aralık’ta sınırlı sayıda salonda vizyona girdikten sonra 24 Aralık’ta dijital platformda yayınlanacak.
Don’t Look Up, dev bir göktaşının gezegeni altı ay içinde yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu ediyor.