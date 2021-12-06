Doğuma gün sayan Jennifer Lawrence galada

Lawrence, 2016’da ünlü ekonomi dergisi Forbes’a yaşadığı ücret adaletsizliğini, “Sony’nin hack’lenmesinden sonra, ‘penis sahibi’ meslektaşlarımdan az kazandığım ortaya çıktı, ancak Sony’ye değil, kendime kızdım. İyi bir müzakereci değildim ve erken pes ediyordum. İhtiyacım olmayan miktarlar için kavga etmek istemiyordum. Bu konuyu önemsiz bulduğum için bana kızmayın” diye anlatmıştı.