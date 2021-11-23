Jennifer Lawrence rol arkadaşı Leonardo DiCaprio'dan daha az ücret aldığını öğrendi

Haberler - ntv.com.tr 23.11.2021 - 10:42
Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, başrolde yer aldığı Don’t Look Up filmindeki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio’dan daha az para aldığını öğrendi.
31 yaşındaki Oscar ödüllü Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Tyler Perry, Ariana Grande, Timothee Chalamet gibi isimlerin de kadroda yer aldığı filmde, Dicaprio ile eşit ücret aldıklarını düşünüyordu.
Vanity Fair dergisine konuşan ünlü oyuncu, kendisi 25 milyon dolar alırken, Leonardo DiCaprio’nun ise 30 milyon dolar kazandığını öğrendiğini açıkladı.
2020’de ABD’de tam zamanlı çalışan kadınların erkeklerin kazancının sadece yüzde 82,3’ünü kazandığı belirlenmişti. Yani, erkeklerin 1 dolarına karşılık, kadınlar 83 sent kazanıyordu. Röportajda, bu istatistiğin hatırlatılması üzerine Lawrence, “Evet, onu da gördüm. Leo, benden daha fazla gişe hasılatı sağlıyor. Yaptığım anlaşmadan dolayı şanslı ve mutluyum. Ancak diğer durumlarda, benim gördüğüm - ve eminim ki işgücündeki diğer kadınlar da görmüştür - eşit ücret hakkında sorgulamanın son derece rahatsız edici olduğu” şeklinde yanıt verdi.
Ünlü oyuncu, “Eşitsiz görünen bir şeyi sorgularsanız, bunun cinsiyet eşitsizliği olmadığı söylenir, ama bunun tam olarak ne olduğunu söyleyemezler” diye konuştu.
"İYİ BİR MÜZAKERECİ DEĞİLDİM"
Lawrence, 2016’da ünlü ekonomi dergisi Forbes’a yaşadığı ücret adaletsizliğini, “Sony’nin hack’lenmesinden sonra, ‘penis sahibi’ meslektaşlarımdan az kazandığım ortaya çıktı, ancak Sony’ye değil, kendime kızdım. İyi bir müzakereci değildim ve erken pes ediyordum. İhtiyacım olmayan miktarlar için kavga etmek istemiyordum. Bu konuyu önemsiz bulduğum için bana kızmayın” diye anlatmıştı.
"ERKEKLER BU ÇUKURA DÜŞMÜYOR"
Lawrence’ın bahsettiği Sony Pictures skandalında, ünlü film şirketinin yıldızlara ödediği miktarları da içeren kayıtları ‘Guardians of Peace’ (Barışın Bekçileri) adlı hacker grup tarafından sızdırılmış, kadınların erkeklerden belirgin bir şekilde az kazandığı ortaya çıkmıştı.
Lawrence ‘sevilme ihtiyacı’ndan dolayı para pazarlığı yapmaktan hoşlanmadığını açıklamış, ancak erkek rakiplerinin bu konuda kadınların düştüğü çukura düşmediğini, “Jeremy Renner, Christian Bale ya da Bradley Cooper, hepsi savaştı ve başardı” sözleriyle ifade etmişti.