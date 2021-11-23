Jennifer Lawrence rol arkadaşı Leonardo DiCaprio'dan daha az ücret aldığını öğrendi

2020’de ABD’de tam zamanlı çalışan kadınların erkeklerin kazancının sadece yüzde 82,3’ünü kazandığı belirlenmişti. Yani, erkeklerin 1 dolarına karşılık, kadınlar 83 sent kazanıyordu. Röportajda, bu istatistiğin hatırlatılması üzerine Lawrence, “Evet, onu da gördüm. Leo, benden daha fazla gişe hasılatı sağlıyor. Yaptığım anlaşmadan dolayı şanslı ve mutluyum. Ancak diğer durumlarda, benim gördüğüm - ve eminim ki işgücündeki diğer kadınlar da görmüştür - eşit ücret hakkında sorgulamanın son derece rahatsız edici olduğu” şeklinde yanıt verdi.