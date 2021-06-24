Donald Trump Saturday Night Live soruşturmasını reddetti

Donald Trump'ın kendisiyle alay edilmesinin intikamını almak amacıyla Saturday Night Live'ı (SNL) yayından kaldırmak için makamını kullanmaya çalıştığı iddia edildi. ABD'nin eski başkanı soruşturma iddialarını yalanlasa da programı yasadışı propaganda yapmakla suçladı.

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24.06.2021 - 07:01

Alec Baldwin'in Saturday Night Live'daki (SNL) turuncu tenli, gevşek çeneli Trump tasvirinden nefret ettiği bir sır değil. Fakat yeni bir haberde Baldwin'i durdurmak için başkanlık yetkilerini kullanmaya çalıştığı iddia edildi. Donald Trump 'ın'in'daki (SNL) turuncu tenli, gevşek çeneli Trump tasvirinden nefret ettiği bir sır değil. Fakat yeni bir haberde Baldwin'i durdurmak için başkanlık yetkilerini kullanmaya çalıştığı iddia edildi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Trump, 2019'da Beyaz Saray'daki yardımcılarına ve avukatlarına Adalet Bakanlığı veya Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) SNL'i ve kendisiyle alay eden diğer gece yarısı programlarını soruşturup soruşturamayacağını sordu.





Danışmanlarının açıklamalarına göre; gösterilerin hepsi açıkça hicivliydi, bu da Birinci Ek Madde uyarınca ifade özgürlüğü kapsamında korundukları anlamına geliyordu. Konuşmalardan haberdar olan, ismi verilmeyen bir kaynak The Daily Beast'e “Dürüst olmak gerekirse endişe verici olmaktan çok sinir bozucuydu” dedi.





Donald Trump, iddialar üzerine yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı'ndan (Trumpsız!) reyting alamayan Saturday Night Live ve diğer gece yarısı Beceriksizlerinin peşine düşmesini istediğim haberi tamamen Yalan Haberdir" dedi.





Trump her halükarda, Alec Baldwin'in en kötü Trump taklitçisi olduğuna inandığını açıkça belirtti.





Trump ayrıca, "Gereken şeye sahip olan kişi Darrell Hammond'du. Fakat tüm bunlar bir yana, yüzde 100 tek taraflı programların Demokrat Parti'ye yasadışı seçim kampanyası katkısı olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.







Trump'ın soruşturma için özellikle bakanlığa bağlı yetkililerle değil de avukatlarıyla konuşmuş olma ihtimali, sözlerini teknik açıdan tutarlı kılıyor.