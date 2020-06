Donald Trump’ın Twitter’da kafaları karıştıran ‘beğeni’si

New York Times gazetesine göre Donald Trump, daha önce hiçbir Amerikan başkanının faydalanmadığı kadar sosyal medyadan faydalanıyor. Gazeteye göre Trump, Twitter'ı "politikaları konusunda bir atlama tahtası," "muhaliflerine karşı bir sopa" ve "kendini övmek için bir mecra" olarak kullanıyor. Hal böyleyken Trump’ın Twitter’da yaptığı her paylaşım, attığı her adım mercek altına alınıyor.