Dubai Şeyhi Al Maktum ile Prenses Haya boşandı

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum ile adının korumasıyla yasak aşk iddialarına karışması ve ülkeyi terk etmesiyle gündeme gelen Prenses Haya boşandı.
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Muhammed bin Raşit Al Maktum'un ülkeyi terk eden altıncı eşi Prenses Haya'nın boşanma davasının ikinci celsesinin 30-31 Temmuz'da Londra'da Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görüleceği duyurulmuştu.
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Al Maktum ve Prenses Haya, Londra Aile Mahkemesi'nde Yargıç Sir Andrew McFarlane tarafından 20 Temmuz Cumartesi günü görülen gizli duruşmada boşandı.
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Bangladeş merkezli haber sitesi weeklyblitz'de yer alan habere göre; Boşanan Al Maktum ve Prenses Haya, nafaka konusunu da çözüme kavuşturdu. Haberde, Prenses Haya'nın çocuklarını Dubai'ye göndermeye ikna olduğu bilgisine yer verildi.
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3 karısından 23 çocuğu bulunan Al Maktum'un geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından paylaştığı kendisine ait bir şiirde, bir kadının "ihanetine uğradığı" anlamına gelen mısralar yer alması da Haya'nın kaçışına gönderme olarak yorumlanmıştı.
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Öte yandan İngiltere'ye kaçan Prenses Haya'nın İngiliz korumasıyla aşk yaşadığı iddia edilmişti.