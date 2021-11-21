Dwayne Johnson evinin önüne gelen otobüs dolusu turiste hediye yağdırdı

Haberler 21.11.2021 - 14:56
"The Rock" (Kaya) lakaplı Amerikalı aktör Dwayne Johnson, evinin önünde duran turist dolu otobüse verdiği karşılıkla hayranlarını şaşırttı.
Independent'in haberine göre, 49 yaşındaki eski güreşçi, bu karşılaşmanın görüntülerini Instagram'da paylaşırken "bazı iyi insanlara biraz neşe" getirdiğini yazdı.
Videoda Johnson'ın turist otobüsüne yaklaştığı ve onlara "Hey, The Rock'ı nerede bulabileceğimi biliyor musunuz?" diye sorduğu görülüyor.
Bu, hayranların heyecandan çığlıklar atmasına neden oluyor.
Johnson daha sonra, "Arkadaşlar sadece merhaba demek istedim ve birkaç hediyem var" diyor.
Kendisini "Dwanta Claus" (İngilizcede Noel Baba anlamına gelen Santa Claus ile Dwayne isminin birleşimi) diye tanımlayan aktör ardından tüm turistlere hediyeler verdi. Bunların arasında ücretsiz dijital platform aboneliği, kendi markasını taşıyan enerji içecekleri ve tekila, oyun konsolu ve televizyonun yanı sıra tatil harcamaları için 500 dolar (yaklaşık 5 bin 600 TL) da bulunuyor.
Daha sonra onları Red Notice filminin kırmızı halıyla yapılacak galasına davet etti.
Instagram gönderisinde Johnson şöyle açıkladı:
"Bu tip şeyler yapmayı seviyorum ve her zaman bunun şöhretin en iyi yanı olduğunu söylerim."