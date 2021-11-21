Dwayne Johnson evinin önüne gelen otobüs dolusu turiste hediye yağdırdı

Videoda Johnson'ın turist otobüsüne yaklaştığı ve onlara "Hey, The Rock'ı nerede bulabileceğimi biliyor musunuz?" diye sorduğu görülüyor.

Bu, hayranların heyecandan çığlıklar atmasına neden oluyor.

Johnson daha sonra, "Arkadaşlar sadece merhaba demek istedim ve birkaç hediyem var" diyor.