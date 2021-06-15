Dwayne 'The Rock' Johnson'ın yeni dövmesinin yapımı 30 saat sürdü

Dövme tutkusuyla bilinen ünlü aktör Dwayne 'The Rock' Johnson, kolundaki küçük boğa dövmesini üç boyutlu devasa bir kuru kafa dövmesine çevirtti. Zorlu çalışmanın tamamlanması, tam 30 saat sürdü.

15.06.2021 - 12:22

Dwayne 'The Rock' Johnson'ın yeni dövmesinin yapımı 30 saat sürdü - 1

'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson, kolundaki dövmeyi iddialı bir şekilde yeniletti.

49 yaşındaki Amerikalı yıldız, küçük boğa dövmesini, dev bir üç boyutlu kuru kafaya dönüştürdü. 

Dwayne 'The Rock' Johnson'ın yeni dövmesinin yapımı 30 saat sürdü - 2
Ünlü aktör, yirmi yılı aşkın süredir sahip olduğu küçük boğa dövmesini kapatmak için ilk olarak 2017'de dövmeyi değiştirmeye başladı.
Dwayne 'The Rock' Johnson'ın yeni dövmesinin yapımı 30 saat sürdü - 3
Hafta sonu boyunca da yeni dövmesinin yapımı için dövme sanatçısı Yomico'nun ofisindeydi. Johnson, kolundaki dövmeyi nasıl değiştirdiğini ve 'zorlu' çalışmanın son halini sosyal medya hesabında paylaştı. 
Dwayne 'The Rock' Johnson'ın yeni dövmesinin yapımı 30 saat sürdü - 4
Johnson, üç boyutlu kuru kafa şeklindeki dövmenin tamamlanmasının 30 saat sürdüğünü açıkladı.
Dwayne 'The Rock' Johnson'ın yeni dövmesinin yapımı 30 saat sürdü - 5
"Kolumun üst kısmı ve omzumun tamamı boş bir tuval olmadığı için oldukça zorlayıcıydı" diyen Johnson, dövmenin ayrıntıları ve renklendirmesinin çok fazla zaman aldığını söyledi.
Dwayne 'The Rock' Johnson'ın yeni dövmesinin yapımı 30 saat sürdü - 6

HAYATI BELGESEL OLUYOR

Hızlı ve Öfkeli, Sahil Güvenlik ve Jumanji gibi yapımların yıldızı olan Johnson, 2019 ve 2020'de Forbes tarafından  dünyanın en çok kazan aktörü ilan edilmişti.

Öte yandan, geçen yıl  87,5 milyon dolar kazanmayı başaran eski güreşçi Johnson'ın hayatının belgesel olacağı mart ayında duyurulmuştu.

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