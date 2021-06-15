Dwayne 'The Rock' Johnson'ın yeni dövmesinin yapımı 30 saat sürdü

HAYATI BELGESEL OLUYOR

Hızlı ve Öfkeli, Sahil Güvenlik ve Jumanji gibi yapımların yıldızı olan Johnson, 2019 ve 2020'de Forbes tarafından dünyanın en çok kazan aktörü ilan edilmişti.

Öte yandan, geçen yıl 87,5 milyon dolar kazanmayı başaran eski güreşçi Johnson'ın hayatının belgesel olacağı mart ayında duyurulmuştu.