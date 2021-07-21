Ebru Şallı: Yiyorum ama kilo almıyorum

21.07.2021 - 12:39 | Son Güncelleme : 21.07.2021 - 12:48
Youtube kanalında yaptığı yayınla takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ebru Şallı, kilo almamasıyla ve beslenme alışkanlığıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. "Her gün spor yapmıyorum. Haftanın 4-5 günü spor yapıyorum. Spor hastası değilim" diyen Şallı, "Yemek yapmayı, yemeyi ve yedirmeyi çok seviyorum. Bütün yemek kurslarına gittim. Dünya mutfağını öğrendim. Osmanlı mutfağından İtalyan, Fransız mutfağına kadar diplomalarım var" diye konuştu.
"53.5 KİLOYUM"
"Sinirlenmeyin ama ben yemek yiyorum ve kilo almıyorum" diyen eski model, "Genetikle ilgisi var tabii. Bildiğiniz kadar zayıf değilim, 53.5 kiloyum ve boyum 1.72. Herkes bana '40-45' kilo diyor, öyle bir şey yok" ifadesini kullandı.
Şallı, yemekle ilgili bir anısını şöyle anlattı:
"Bana hiçbir yerde ‘ekmek ister misiniz?' diye sormuyorlar. Kendimi ezik gibi hissediyorum. Geçen gün uçakta ‘ekmek ister misiniz? diye sordular. Ben de pideye özendim istedim. Tam üç kez söyledim, resmen pide için yalvardım ama kepekli ekmek getirdiler. 'Ebru ekmek yemez' diye düşünüyorlar. Yanımda sandviç vardı onu yedim.
"TV’de program yapmak istiyorum ama artık sağlık programları değil, dedikodu programları reyting yapıyor" diyen Şallı, evliliği hakkında da konuştu.
"İLİŞKİDE SIKICI OLMAYACAKSINIZ"
"İlişkide sıkıcı olmayacaksınız. Güzel sohbet edeceksiniz, onun ilgi alanına gireceksiniz. O da sizin ilgi alanınıza girecek" diyen Şallı, "Önce arkadaş olmak çok önemli. Ortak noktada buluşacaksınız" diye konuştu.