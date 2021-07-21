Ebru Şallı: Yiyorum ama kilo almıyorum

Şallı, yemekle ilgili bir anısını şöyle anlattı:

"Bana hiçbir yerde ‘ekmek ister misiniz?' diye sormuyorlar. Kendimi ezik gibi hissediyorum. Geçen gün uçakta ‘ekmek ister misiniz? diye sordular. Ben de pideye özendim istedim. Tam üç kez söyledim, resmen pide için yalvardım ama kepekli ekmek getirdiler. 'Ebru ekmek yemez' diye düşünüyorlar. Yanımda sandviç vardı onu yedim.