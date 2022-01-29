Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" isyanına İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt

Haberler 29.01.2022 - 09:34 | Son Güncelleme : 29.01.2022 - 09:55
İstanbul'da bir restoranda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun memleketi Rize'de toprağa verilmesinin ardından, sunucu eşi Ece Erken, Twitter ve Instagram’da paylaşımlarda bulundu.
Ünlü sunucu yaptığı paylaşımda, eşinin öldürüldüğü restoran yakınında özel bir hastane olduğunu, ambulansın ise çok geç geldiğini öne sürerek, “Katil hem o 5 kişiden oluşan alçaklar hem de 40 dakikada gelen ambulans. Allahınızdan bulun” mesajını yazdı.
Katillerin Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman isimli kişiler olduğunu öne süren Erken, “Görenler, yardım yataklık yapanları görenler emniyete gitsin, Allah rızası için” dedi.
Ece Erken ayrıca, "Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20'de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor! Ve kocam kan kaybından ölüyor" ifadesini kullandı.
"Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesin sebebini öğrenmek istiyorum" diyen Erken, "Bulana kadar da peşini bırakmayacağım" diye yazdı.
Ece Erken'in paylaşımının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla öldürülmesinin ardından sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
"112 Komuta Kontrol merkezi kayıtlarından elde ettiğimiz bilgilere göre, saat 00.39'da 'İki kişi vuruldu' açıklamalı ihbar personelimiz tarafından alınmıştır. Saat 00.41'de adrese yakın iki ayrı merkezimizden ekiplerimiz yönlendirilmiştir. Ateşli silahla yaralanmış kişilerden ağır olan yaralıya olay yerine saat 00.47'de ilk varan ambulansımız tarafından acil müdahalesi yapılmış olup, saat 00.56'da olay yerinden ayrılmış ve saat 01.00'da hastaneye yolda tedavisi yapılarak (kalp masajı yapılarak) ulaştırılmıştır."
"AMBULANS 7 DAKİKA 43 SANİYEDE OLAY YERİNE ULAŞTI
Mahmutyazıcıoğlu'na 01.42'ye kadar hastanede müdahale yapıldığının belirtildiği yazılı açıklamada, "01.42'ye kadar müdahale yapılmış ve sonrasında ölüm kararı verilmiştir. İlk çağrı gelişi olan saat 00.39'dan sonra, ambulansımız olay yerine 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır" denildi.
İstanbul Bakırköy'deiki gün önce saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi.
Acılı eş Ece Erken arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu için dün Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
1980 yılında Rize’de dünyaya gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve kendi hukuk bürosunu kurmuştu. Birçok firmanın danışmanlığını yürüten Şafak Mahmutyazıcıoğlu Fikret Orman döneminde yaklaşık bir yıl Beşiktaş Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yaptı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun önceki evliliğinden iki kız çocuğu bulunuyordu.
Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturmuştu.
Ece Erken, uzun süredir birlikte olduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Haziran 2021'deki nikah haberini sosyal medyadan duyurmuştu.
Erken, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajını paylaşmıştı.
Erken, 2007-2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı.