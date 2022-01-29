Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" isyanına İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi sunucu Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Erken, özel bir hastaneye ait ambulansın 40 dakikada geldiğini belirtirken, firari şüphelileri görenlerin de ihbar etmesini istedi. Erken'in paylaşımının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Haberler 29.01.2022 - 09:34 | Son Güncelleme : 29.01.2022 - 09:55

Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" isyanına İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt - 1

İstanbul'da bir restoranda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun memleketi Rize'de toprağa verilmesinin ardından, sunucu eşi Ece Erken, Twitter ve Instagram’da paylaşımlarda bulundu.

Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" isyanına İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt - 2

Ünlü sunucu yaptığı paylaşımda, eşinin öldürüldüğü restoran yakınında özel bir hastane olduğunu, ambulansın ise çok geç geldiğini öne sürerek, “Katil hem o 5 kişiden oluşan alçaklar hem de 40 dakikada gelen ambulans. Allahınızdan bulun” mesajını yazdı.

Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" isyanına İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt - 3

Katillerin Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman isimli kişiler olduğunu öne süren Erken, “Görenler, yardım yataklık yapanları görenler emniyete gitsin, Allah rızası için” dedi.

Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" isyanına İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt - 4

Ece Erken ayrıca, "Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20'de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor! Ve kocam kan kaybından ölüyor" ifadesini kullandı. 

Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" isyanına İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt - 5

"Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesin sebebini öğrenmek istiyorum" diyen Erken, "Bulana kadar da peşini bırakmayacağım" diye yazdı.

Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" isyanına İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt - 6

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: KONU TİTİZLİKLE İNCELENMİŞTİR

Ece Erken'in paylaşımının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla öldürülmesinin ardından sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"112 Komuta Kontrol merkezi kayıtlarından elde ettiğimiz bilgilere göre, saat 00.39'da 'İki kişi vuruldu' açıklamalı ihbar personelimiz tarafından alınmıştır. Saat 00.41'de adrese yakın iki ayrı merkezimizden ekiplerimiz yönlendirilmiştir. Ateşli silahla yaralanmış kişilerden ağır olan yaralıya olay yerine saat 00.47'de ilk varan ambulansımız tarafından acil müdahalesi yapılmış olup, saat 00.56'da olay yerinden ayrılmış ve saat 01.00'da hastaneye yolda tedavisi yapılarak (kalp masajı yapılarak) ulaştırılmıştır."

"AMBULANS 7 DAKİKA 43 SANİYEDE OLAY YERİNE ULAŞTI

Mahmutyazıcıoğlu'na 01.42'ye kadar hastanede müdahale yapıldığının belirtildiği yazılı açıklamada, "01.42'ye kadar müdahale yapılmış ve sonrasında ölüm kararı verilmiştir. İlk çağrı gelişi olan saat 00.39'dan sonra, ambulansımız olay yerine 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır" denildi.

Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" isyanına İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt - 7

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bakırköy'deiki gün önce saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi.

Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" isyanına İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt - 8

Acılı eş Ece Erken arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" isyanına İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt - 9

Şafak Mahmutyazıcıoğlu için dün Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" isyanına İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt - 10

İKİ KIZI VARDI

1980 yılında Rize’de dünyaya gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve kendi hukuk bürosunu kurmuştu. Birçok firmanın danışmanlığını yürüten Şafak Mahmutyazıcıoğlu Fikret Orman döneminde yaklaşık bir yıl Beşiktaş Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yaptı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun önceki evliliğinden iki kız çocuğu bulunuyordu. 

Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" isyanına İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt - 11

Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturmuştu.

Ece Erken, uzun süredir birlikte olduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Haziran 2021'deki nikah haberini sosyal medyadan duyurmuştu. 

Erken, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajını paylaşmıştı. 

Erken, 2007-2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı.

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