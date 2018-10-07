Efsane yarış atı Bold Pilot’ın filmi 7 Aralık’ta sinemalarda (Halis-Begüm aşkı)
Efsane jokey Halis Karataş'ın hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Boldi ismi verilen filmde, ünlü jokey Karataş’ı Ekin Koç canlandıracak. Hikaye ise Karataş'ın Bold Pilot ile kırdığı rekor ve aşkı Begüm Atman üzerinden ilerleyecek.
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Boldi isimli filmde, Bold Pilot'ın büyük başarısı ve jokeyi Halis Karataş ile Begüm Atman'ın aşkları beyazperdeye taşınıyor.
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2Filmde, ünlü jokey Halis Karataş’ı Ekin Koç, Begüm Atman’ı da Farah Zeynep Abdullah oynuyor.
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Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.
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4Ay Yapım ve Med Yapım’ın ortaklığında çekilen filmin yönetmen koltuğunda, senaryosuna da Serkan Yörük ile birlikte imza atan Ahmet Katıksız oturuyor. Film, 7 Aralık’ta vizyona girecek.
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5Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot’un jokeyi olan Halis Karataş'ın kırdığı 1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki 2.26.22’lik rekoru hala geçilemedi.
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Efsane Bold Pilot 2005 yılında 22 yaşında hayatını kaybetmişti. Bold Pilot'ın sahibi Özdemir Atman, 70. Gazi Koşusu sonrası ‘Merkez Bankası’nı verseler satmam’ diyerek atına değer biçilemeyeceğini belirtmişti.