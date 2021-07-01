Elon Musk'ın doğum günü onuruna dikilen heykele eleştiri bombardımanı

Web sitesi, heykelin bir fotoğrafını paylaşarak şu tweet’i attı:

“Onu sev ya da nefret et, Elon Musk bugün 50 yaşına giriyor. 100 adet mini Elon heykeli hediye ediyoruz. Seninkiyle ne yapacağın sana kalmış.”

Paylaşımda ayrıca, Elon'ın hırsı (ve belki de egosu) kesinlikle minyatür olmadığı için, New York’taki 14. Cadde’ye ve The High Line merdivenlerine gerçek boyutlu heykelini diktik. Gidip merhaba de” ifadesine yer verildi.