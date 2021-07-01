Elon Musk'ın doğum günü onuruna dikilen heykele eleştiri bombardımanı

ntv.com.tr 01.07.2021 - 07:13
‘Dahi mühendis’ olarak anılan Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, son aylarda bir grup kripto para takipçisinin tepkisini çekti. Attığı tweet’lerle fiyatlara etki etmesi nedeniyle bazı Bitcoin hayranları hüsrana uğradı, bazıları da pandemi döneminde pek çok girişimci batarken Amerikalı iş insanının balon gibi şişen servetine dikkat çekti.
Kripto para mevzusuyla gündemde olan Elon Musk, bu defa heykeliyle adından söz ettirdi. Gerçek boyutlu heykelin, Musk'ın kendisi tarafından sipariş edilmediği öğrenildi. Bu haftanın başında Manhattan’da açılan heykelin, Public.com adlı web sitesinin bir yatırımı olduğu anlaşıldı.
Web sitesi, heykelin bir fotoğrafını paylaşarak şu tweet’i attı:
“Onu sev ya da nefret et, Elon Musk bugün 50 yaşına giriyor. 100 adet mini Elon heykeli hediye ediyoruz. Seninkiyle ne yapacağın sana kalmış.”
Paylaşımda ayrıca, Elon'ın hırsı (ve belki de egosu) kesinlikle minyatür olmadığı için, New York’taki 14. Cadde’ye ve The High Line merdivenlerine gerçek boyutlu heykelini diktik. Gidip merhaba de” ifadesine yer verildi.
Ancak Twitter kullanıcılarının büyük çoğunluğu heykeli beğenmedi. Bir kısmı onu 'umumi tuvalet' ile karşılaştırırken bir kısmı da 'kimsenin istemediği dev bir çirkin heykel' olarak nitelendirdi.
Heykeli “hayatında gördüğü en berbat heykel” olarak nitelendiren de oldu, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun 2017’de yapılan ve büyük eleştirilere maruz kalan heykeline benzeten de.
180 MİLYAR DOLARLIK SERVET
Öte yandan Güney Afrika kökenli milyarder Elon Musk’ın SpaceX'teki varlıkları bir yana, öncelikle elektrik şirketi Tesla nedeniyle pandemi boyunca servetinin arttığı görüldü. Musk’ın şu anki servetinin 180 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.