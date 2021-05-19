Emma Watson: Hakkımdaki haberler her durumda tık almayı hedefliyor

Hollywood yıldızı Emma Watson kariyerini bitirdiği ve nişanlındığı iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

19.05.2021 - 07:24

Emma Watson: Hakkımdaki haberler her durumda tık almayı hedefliyor - 1
Harry Potter serisinde oynadığı Hermione karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Emma Watson nişanlandığına yönelik söylentilere dair konuştu.
Emma Watson: Hakkımdaki haberler her durumda tık almayı hedefliyor - 2
Metro'nun bildirdiğine göre şu an Leo Robinton'la birlikte olan ünlü oyuncu hakkındaki dedikodulara dair sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Emma Watson: Hakkımdaki haberler her durumda tık almayı hedefliyor - 3
"Sevgili hayranlar, nişanlanıp nişanlanmadığıma ya da kariyerimin faal olup olmadığına yönelik söylentiler, doğru veya yanlış olsun her durumda tık almayı hedefliyor. Bir gelişme olursa size söz paylaşacağım."
Emma Watson: Hakkımdaki haberler her durumda tık almayı hedefliyor - 4
"Bu arada lütfen benden haber alamadığınızı varsayın, bu sadece pek çok kişinin yaptığı gibi pandemiyi sessiz biçimde geçirdiğim anlamına geliyor. Ekşi mayalı ekmek yapamıyorum. sevdiğim kişilerle ilgileniyorum ve hâlâ pek çok kişiyi etkileyen virüsü yaymamak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."


Kendisini merak eden hayranlarına teşekkür eden Watson'ın Leo Robinton'la yaşadığı ilişki ilk kez geçen yıl ekimde gündeme gelmişti. O günden bu yana çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor.

Oyuncunun nişanlandığına ve kariyerini sonlandırdığına yönelik iddialara menajeri daha önce, "Emma'nın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil" diyerek cevap vermişti.
Emma Watson: Hakkımdaki haberler her durumda tık almayı hedefliyor - 5
Kendisini merak eden hayranlarına teşekkür eden Watson'ın Leo Robinton'la yaşadığı ilişki ilk kez geçen yıl ekimde gündeme gelmişti. O günden bu yana çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor.
Emma Watson: Hakkımdaki haberler her durumda tık almayı hedefliyor - 6
yuncunun nişanlandığına ve kariyerini sonlandırdığına yönelik iddialara menajeri daha önce, "Emma'nın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil" diyerek cevap vermişti.

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