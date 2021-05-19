Emma Watson: Hakkımdaki haberler her durumda tık almayı hedefliyor

"Sevgili hayranlar, nişanlanıp nişanlanmadığıma ya da kariyerimin faal olup olmadığına yönelik söylentiler, doğru veya yanlış olsun her durumda tık almayı hedefliyor. Bir gelişme olursa size söz paylaşacağım."

"Bu arada lütfen benden haber alamadığınızı varsayın, bu sadece pek çok kişinin yaptığı gibi pandemiyi sessiz biçimde geçirdiğim anlamına geliyor. Ekşi mayalı ekmek yapamıyorum. sevdiğim kişilerle ilgileniyorum ve hâlâ pek çok kişiyi etkileyen virüsü yaymamak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."





Kendisini merak eden hayranlarına teşekkür eden Watson'ın Leo Robinton'la yaşadığı ilişki ilk kez geçen yıl ekimde gündeme gelmişti. O günden bu yana çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor.



Oyuncunun nişanlandığına ve kariyerini sonlandırdığına yönelik iddialara menajeri daha önce, "Emma'nın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil" diyerek cevap vermişti.