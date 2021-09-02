Esenyurt’ta TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Tiktok fenomenlerine iki kişi laf atınca aralarında tartışma başladı.

Kavga sırasında Tiktok fenomenlerinin "Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz?" ve "Sen bizi tanıyor musun?" gibi sözleri ise dikkat çekti.