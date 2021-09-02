Esenyurt’ta TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası

Esenyurt'ta kendilerine laf atıldığını iddia eden Tiktok fenomenleri, ortalığı birbirine kattı. Tartıştıkları şahıslara, "Sen bizi tanıyor musun?" diye bağıran fenomenler, şahısları sokak ortasında sopayla dövdü. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son bulan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA 02.09.2021 - 10:23 | Son Güncelleme : 02.09.2021 - 10:37

Esenyurt’ta TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası - 1

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Tiktok fenomenlerine iki kişi laf atınca aralarında tartışma başladı.

KAVGA KAMERADA (TIKLA İZLE)

Esenyurt’ta TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası - 2
İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada Tiktok fenomenleri tartıştıkları şahıslara demir sopa, tekme ve yumrukla saldırdı.
Esenyurt’ta TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası - 3
Yaşanan kavga bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son buldu.
Esenyurt’ta TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası - 4
Kavga sırasında Tiktok fenomenlerinin "Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz?" ve "Sen bizi tanıyor musun?" gibi sözleri ise dikkat çekti.
Esenyurt’ta TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası - 5
Yaşanan o sopa, tekme ve yumruklu kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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