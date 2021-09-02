Esenyurt’ta TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası
Esenyurt'ta kendilerine laf atıldığını iddia eden Tiktok fenomenleri, ortalığı birbirine kattı. Tartıştıkları şahıslara, "Sen bizi tanıyor musun?" diye bağıran fenomenler, şahısları sokak ortasında sopayla dövdü. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son bulan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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İHA 02.09.2021 - 10:23| Son Güncelleme : 02.09.2021 - 10:37
Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Tiktok fenomenlerine iki kişi laf atınca aralarında tartışma başladı.
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