Esnaf Şener Şen için seferber oldu

"HERKESİN HER KONUDA FİKRİ VAR"

"Sinema filmi yapmak istiyor musunuz?" sorusuna Şener Şen, "Bir şey yok. Gelirse neden yapmayayım? Beni ilgilendiren konu iyi proje" yanıtını verdi.

Konuşacak birçok ünlü ismin olduğunu söyleyen sanatçı, "Şimdi benim gibi olan pek yok. Herkes konuşmaya can atıyor. Herkesin her konuda fikri var” dedikten sonra bisikletine binerek uzaklaştı.