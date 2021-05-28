Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aylık 300 euroluk mutfak masrafları ile gündemde

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Başbakanlık resmi konutu Kesaranta’da bulunduğu dönemde usulsüz olarak kendisi ve ailesi için harcadığı aylık 300 euroluk mutfak masrafları ile eleştiriliyor.

28.05.2021 - 15:18

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aylık 300 euroluk mutfak masrafları ile gündemde - 1
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, başbakanlık konutunda yaşadığı dönemde yaptığı iddia edilen özel mutfak masrafı ile gündemde.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aylık 300 euroluk mutfak masrafları ile gündemde - 2
Marin, Başbakanlık resmi konutu Kesaranta’da kahvaltıda harcadığı aylık 300 Euroluk mutfak masrafları ile eleştirilen hedefi oldu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aylık 300 euroluk mutfak masrafları ile gündemde - 3
Ülkenin en çok satan ulusal gazetesi İltalehti’de yayınlanan haberin ardından, olay sosyal medyada aamiaisgate hashtagıyla en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aylık 300 euroluk mutfak masrafları ile gündemde - 4
Eleştirilerin artması üzerine açıklama yapan Finlandiya Başbakanlık Ofisi, Başbakan ve ailesinin özel harcama haklarının olduğunu ve bu hakkında eski Başbakan Paavo Lipponen (1995-2003) döneminde hayata geçirildiğini ve daha sonraki başbakanların da bu hakkı kullandığı bildirildi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aylık 300 euroluk mutfak masrafları ile gündemde - 5
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