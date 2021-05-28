Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aylık 300 euroluk mutfak masrafları ile gündemde

Ülkenin en çok satan ulusal gazetesi İltalehti’de yayınlanan haberin ardından, olay sosyal medyada aamiaisgate hashtagıyla en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Eleştirilerin artması üzerine açıklama yapan Finlandiya Başbakanlık Ofisi, Başbakan ve ailesinin özel harcama haklarının olduğunu ve bu hakkında eski Başbakan Paavo Lipponen (1995-2003) döneminde hayata geçirildiğini ve daha sonraki başbakanların da bu hakkı kullandığı bildirildi.