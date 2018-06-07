Fotoğraflarla Şahsiyet (Son üç bölüm)

Kariyeri ve mesleği tehlikede olan başkomiser Tolga, Köpeköldüren’i yakalamak için nasıl bir hamle yapıyor? Kendisini tanıyan cinayet tanığı Feza Hanım için Agah’ın planı ne? Olayları aydınlatmaya kararlı Polis Nevra’yı bekleyen büyük sır ne? Tüm bu soruların cevabı ve çok daha fazlası yarın yayınlanan son üç bölümde yanıt bulacak.

HALUK BİLGİNER'DEN AGAH MAKAMI



ŞAHSİYET FİNAL FRAGMANI