Fotoğraflarla Şahsiyet (Son üç bölüm)
Yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisinin finali için geri sayım başladı. İşte detaylar ve fotoğraflarla Şahsiyet...
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Güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesi ile büyük beğeni toplayan Şahsiyet dizisinin heyecanla beklenen son üç 10, 11 ve 12. bölümleri yarın izleyicisiyle buluşuyor.
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Kariyeri ve mesleği tehlikede olan başkomiser Tolga, Köpeköldüren’i yakalamak için nasıl bir hamle yapıyor? Kendisini tanıyan cinayet tanığı Feza Hanım için Agah’ın planı ne? Olayları aydınlatmaya kararlı Polis Nevra’yı bekleyen büyük sır ne? Tüm bu soruların cevabı ve çok daha fazlası yarın yayınlanan son üç bölümde yanıt bulacak.
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Başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili’nin paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Şenay Gürler, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk, Ayhan Kavas, Müjde Ar ve Hümeyra gibi isimler de rol alıyor.
İşte fotoğraflarla Şahsiyet...
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41. BÖLÜM
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52. BÖLÜM
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63. BÖLÜM
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74. BÖLÜM
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85. BÖLÜM
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96. BÖLÜM
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107. BÖLÜM
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118. BÖLÜM
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129. BÖLÜM
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139. BÖLÜM
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1410. BÖLÜM
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1510. BÖLÜM
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1610. BÖLÜM
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1710. BÖLÜM
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1811. BÖLÜM
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1911. BÖLÜM
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2012. BÖLÜM
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2112. BÖLÜM
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2212. BÖLÜM
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