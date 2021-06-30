Gal Gadot üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi

Wonder Woman filminin yıldızı olarak ünlenen Gal Gadot, üçüncü kez anne oldu. İsrailli Hollywood yıldızı, kızına Daniella adını verdi. Artık üç çocuk annesi olan Gadot, aile fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak doğum haberini verdi.

Ünlü oyuncu, aile fotoğrafına "Tatlı ailem. Bundan daha minnettar ve mutlu (ve yorgun) olamazdım. Hepimiz Daniella'nın ailemize katılmasından dolayı çok heyecanlıyız" notunu düştü.

12 yıllık eşi Jaron Varsano ile Alma (9) ve Maya (4) adlarında iki kızı daha olan ünlü oyuncu, mesajını, "Hepinize sevgi ve sağlık gönderiyorum" diye bitirdi.