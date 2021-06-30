Gal Gadot üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi

Gal Gadot artık üç kız çocuğu annesi. Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini duyuran ünlü oyuncu, bebeğinin adını da açıkladı.

ntv.com.tr 30.06.2021 - 07:10

Gal Gadot üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 1

Wonder Woman filminin yıldızı olarak ünlenen Gal Gadot, üçüncü kez anne oldu. İsrailli Hollywood yıldızı, kızına Daniella adını verdi. Artık üç çocuk annesi olan Gadot, aile fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak doğum haberini verdi.

Ünlü oyuncu, aile fotoğrafına "Tatlı ailem. Bundan daha minnettar ve mutlu (ve yorgun) olamazdım. Hepimiz Daniella'nın  ailemize katılmasından dolayı çok heyecanlıyız" notunu düştü.

12 yıllık eşi Jaron Varsano ile Alma (9) ve Maya (4) adlarında iki kızı daha olan ünlü oyuncu, mesajını, "Hepinize sevgi ve sağlık gönderiyorum" diye bitirdi.

Gal Gadot üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 2
Gadot, 1 Mart'ta aile fotoğrafını yayınlayarak üçüncü kez hamile olduğunu duyurmuştu. Bir ay sonra da bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı.
Gal Gadot üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 3

Nisan ayında verdiği bir röportajda Gadot, kızlarıni büyütürken aldığı dersi şöyle açıklamıştı:

"Alma ilkimizdi, tüm uyku rutinini tamamen mahvettik. Maya doğduğunda, 'Artık olmaz' dedik. Yani Maya, beş aylıktan itibaren  sanki, gece boyunca uyuyabiliyordu. Alma ise  9 yaşında ve hala yatağımıza gizlice giriyor, bu yüzden bence bu, yapmaya devam edeceğimiz bir şey. Ona uyku eğitimi vereceğiz. Ebeveynliğin en zor yanının bu olduğunu hissediyorum, uykusuzluk."

Gal Gadot üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 4
Gal Gadot üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 5
35 yaşındaki oyuncu, Yaron Versano ile 2008 yılında evlendi. 2017’de ikinci bebeğini dünyaya getirdiğinde, “Ve artık dört kişiyiz. Maya burada. Çok mutlu hissediyorum” demişti.
Gal Gadot üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 6

ÇOCUKLARININ YÜZÜNÜ İK KEZ FİLMDE GÖSTERDİ

Gadot’nun geçen yıl vizyona giren Wonder Woman 1984 filminde eşi ve iki kızına da rol verdiği fark edilmişti. Ailesine filmde figüran olarak yer vermesi, Gadot'nun kızlarının yüzünü ilk gösterişi olmasıyla da bir ilkti. Çünkü ünlü yıldız bugüne dek hep sosyal medya paylaşımlarında çocuklarının yüzlerini emojilerle kapatıyordu.

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