Gal Gadot üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi

ntv.com.tr 30.06.2021 - 07:10
Wonder Woman filminin yıldızı olarak ünlenen Gal Gadot, üçüncü kez anne oldu. İsrailli Hollywood yıldızı, kızına Daniella adını verdi. Artık üç çocuk annesi olan Gadot, aile fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak doğum haberini verdi.
Ünlü oyuncu, aile fotoğrafına "Tatlı ailem. Bundan daha minnettar ve mutlu (ve yorgun) olamazdım. Hepimiz Daniella'nın ailemize katılmasından dolayı çok heyecanlıyız" notunu düştü.
12 yıllık eşi Jaron Varsano ile Alma (9) ve Maya (4) adlarında iki kızı daha olan ünlü oyuncu, mesajını, "Hepinize sevgi ve sağlık gönderiyorum" diye bitirdi.
Nisan ayında verdiği bir röportajda Gadot, kızlarıni büyütürken aldığı dersi şöyle açıklamıştı:
"Alma ilkimizdi, tüm uyku rutinini tamamen mahvettik. Maya doğduğunda, 'Artık olmaz' dedik. Yani Maya, beş aylıktan itibaren sanki, gece boyunca uyuyabiliyordu. Alma ise 9 yaşında ve hala yatağımıza gizlice giriyor, bu yüzden bence bu, yapmaya devam edeceğimiz bir şey. Ona uyku eğitimi vereceğiz. Ebeveynliğin en zor yanının bu olduğunu hissediyorum, uykusuzluk."
ÇOCUKLARININ YÜZÜNÜ İK KEZ FİLMDE GÖSTERDİ
Gadot’nun geçen yıl vizyona giren Wonder Woman 1984 filminde eşi ve iki kızına da rol verdiği fark edilmişti. Ailesine filmde figüran olarak yer vermesi, Gadot'nun kızlarının yüzünü ilk gösterişi olmasıyla da bir ilkti. Çünkü ünlü yıldız bugüne dek hep sosyal medya paylaşımlarında çocuklarının yüzlerini emojilerle kapatıyordu.