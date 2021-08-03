George Clooney selden zarar gören komşularının evlerini temizledi

İtalya’daki Como Gölü kıyısında yazlık villası bulunan George Clooney, geçen hafta meydana gelen selin ardından kalan izleri temizlemek için komşularına yardım ederken görüldü.

03.08.2021 - 10:12

George Clooney selden zarar gören komşularının evlerini temizledi - 1

İtalya’nın Como Gölü bölgesinde evi olan ünlü aktör George Clooney, selden zarar gören komşularına yardım etti. Independent’in haberine göre, 60 yaşındaki Amerikalı yıldız, geçen hafta İtalya’nın doğal güzelliğiyle ünlü Como Gölü ve çevresindeki kasabaları vuran sel felaketinin ardından komşularıyla birlikte sel felaketinin kalıntılarını temizlerken görüldü.

George Clooney selden zarar gören komşularının evlerini temizledi - 2
İtalyan televizyon kanalı RAI’ye konuşan Clooney, Laglio şehrinde selden zarar görenlere daha fazla yardım etmek istediğini söyledi.
George Clooney selden zarar gören komşularının evlerini temizledi - 3

“Düşündüğümden çok daha kötüydü. Cernobbio’daki durum ciddi. Valiyle görüştüm, yapılacak çok iş var ve milyonlarca dolar gerekiyor. Ama bu şehir güçlüdür” diyen Clooney, “Şehir yeniden ayağa kalkacak ve eskisinden daha iyi olacaktır. Bu, dayanıklı bir şehirdir” şeklinde konuştu.

George Clooney selden zarar gören komşularının evlerini temizledi - 4

İtalyan asıllı ABD’li aktör ve eşi Amal Clooney ile iki çocuklarının evde bulunduğu sırada bastıran şiddetli yağışlar sonucu, sel suları çiftin evine de ulaşmıştı.

George Clooney selden zarar gören komşularının evlerini temizledi - 5
Sel sularının önüne kattığı yıkıntılar evin kapısına kadar sürüklenirken, girişteki balkon sularla kaplanmış, evin bulunduğu cadde ise 72 saat süren şiddetli yağışların ardından adeta bir nehire dönüşmüştü.
George Clooney selden zarar gören komşularının evlerini temizledi - 6
İngiltere’de yaşayan George Clooney, eşi Amal Clooney ve ikizleri Alexander ile Ella, geçen ay Como Gölü’nde evlerine dönmüştü.
George Clooney selden zarar gören komşularının evlerini temizledi - 7

Hollywood’un ünlü çifti, Clooney Ailesi, villalarını yazlık evleri olarak kullanıyor. Villanın bulunduğu Laglio kenti, İtalya’da selden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor.

George Clooney selden zarar gören komşularının evlerini temizledi - 8

Çift, geçtiğimiz günlerde üçüncü bebeklerini bekledikleri söylentilerini sözcüleri aracılığıyla yalanlamıştı.

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