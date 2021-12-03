Ghislaine Maxwell'in fuhuş davasında Prens Andrew da zan altında

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde ölü bulunan Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein’e fuhuş ağında yardımla suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell yargılanıyor.

Geçen yıldan beri cezaevinde bulunan 59 yaşındaki Maxwell'in yargılandığı duruşmada, sadece kendisi değil, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in küçük oğlu Prens Andrew (61) ile ilgili de çarpıcı iddialar dile getirildi.

Buna göre Prens Andrew, cinsel taciz iddiaları nedeniyle yargılanacak.

Seks ticareti, insan kaçakçılığı ve pedofili suçlarıyla hapse giren ve iki yıl önce hapishanede intihar eden ABD’li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein ile yakın arkadaşlığı nedeniyle Prens Andrew uzunca bir süre eleştirilerin odağında yer almıştı.

Mahkemede Jeffrey Epstein ile ilişkisi ile tanınan Britanyalı sosyete Ghislaine Maxwell'i suçlayan bir mağdur, ifadesinde pedofil Epstein ile Prens Andrew’un birlikte uçağa bindiklerini duyduğunu söyledi.