Ghislaine Maxwell'in fuhuş davasında Prens Andrew da zan altında

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 09:12
Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde ölü bulunan Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein’e fuhuş ağında yardımla suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell yargılanıyor.
Geçen yıldan beri cezaevinde bulunan 59 yaşındaki Maxwell'in yargılandığı duruşmada, sadece kendisi değil, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in küçük oğlu Prens Andrew (61) ile ilgili de çarpıcı iddialar dile getirildi.
Buna göre Prens Andrew, cinsel taciz iddiaları nedeniyle yargılanacak.
Seks ticareti, insan kaçakçılığı ve pedofili suçlarıyla hapse giren ve iki yıl önce hapishanede intihar eden ABD’li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein ile yakın arkadaşlığı nedeniyle Prens Andrew uzunca bir süre eleştirilerin odağında yer almıştı.
Mahkemede Jeffrey Epstein ile ilişkisi ile tanınan Britanyalı sosyete Ghislaine Maxwell'i suçlayan bir mağdur, ifadesinde pedofil Epstein ile Prens Andrew’un birlikte uçağa bindiklerini duyduğunu söyledi.
Mahkemede "Jane" olarak isimlendirilen mağdura, ölen milyarderin "Lolita Express" lakaplı özel jetinde geçirdiği süre de soruldu.
Maxwell'in savunma avukatı tarafından çapraz sorguya çekilen Jane'e, "Prens Andrew'un sizinle uçakta olduğunu hatırlıyor musunuz" sorusu yöneltilince Jane "Evet" yanıtını verdi.
Bugünkü duruşmada, 61 yaşındaki York Dükü Prens Andrew ile Epstein'in birlikte uçuşuna tanık olduğunu iddia eden bir kişi ilk kez jüri önüne çıktı.
Jane'in Andrew'la birlikte olduğu belirtilen uçuş, milyarderin New Mexico'daki çiftliğinden Palm Beach'teki evine doğru gerçekleşti.
Prens Andrew, cinsel istismardan yargılanmayı beklerken Ağustos 2019'da intihar eden Epstein ile yakın bağları nedeniyle zan altında.
Andrew ayrıca, 2001 yılında, henüz 17 yaşındayken, Epstein ve Maxwell'in kendisini Prens ile üç kez ilişkiye girmeye zorladığını iddia eden Virginia Giuffre tarafından açılan davayla da karşı karşıya.
Kraliyet, iddiaları "yanlış anlaşılma" olarak nitelendirip kesin olarak reddetti.
Mahkemede kimliği korunan Jane, pedofil milyarderin özel jetiyle yaptığı uçuşlarda, Amerikalı finansör tarafından istismar edilmek üzere ABD’ye kaçırıldığını da söyledi.
Maxwell ve Epstein ile Michigan'daki Interlochen Müzik Kampı'nda 14 yaşındayken tanıştığını iddia eden mağdur, Donald Trump'la başkan olmadan önce tanıştırıldığını da iddia etti.
Kadın, 1994 yılında, koyu yeşil bir arabayla Trump'ın Palm Beach'teki malikanesine götürüldüğünü söyledi.
Jane çapraz sorgu sırasında, Epstein'ın güçlü arkadaşlarından biriyle cinsel birliktelik yaşarken kendisinden asla onay alınmadığını ve onlarla birlikte olmasının emredildiğini belirtti.
Epstein'in en genç kurbanı, Manhattan Mahkemesi'ne daha önce verdiği ifadede Ghislaine Maxwell’in cinsel istismara karıştığına dair bir anıyı hatırlamadığını söylemişti.
Duruşmanın açılış konuşmalarında tehlikeli olarak tanımlanan Maxwell, savunmasız genç kızları avlamak ve onları 1994-2004 yılları arasında Jeffrey Epstein tarafından taciz edilmek üzere zorla masaj odalarına götürmekle suçlanıyor.
Tanık Jane, mahkemede, 14 yaşındayken Maxwell ve Epstein tarafından bir seks partisine çağrıldığını ve bunun kendisini çok korkuttuğunu da dile getirdi.
Dün çapraz sorgu sırasında avukat, "Ghislaine'in sana dokunduğunu hatırlamadığın doğru mu?" sorusunu yöneltmiş, Jane de "Bu doğru değil" diye yanıtlamıştı.
Jane sözlerine korktuğu, utandığı ve kendisini çok kötü hissettiği için herhangi bir tacizden kimseye bahsetmediğini de ekledi.
Jane ayrıca jüri üyelerine hitaben, canının acımasına rağmen Epstein'ın, üzerinde seks oyuncakları kullandığını, o ve Maxwell'in bir gencin önünde gülerek birbirlerine dokunduklarını da söyledi.
Jane, mahkemede avukat tarafından kendisine yöneltilen pek çok soruya "Hatırlamıyorum" diye yanıt verdi. Bu sorulardan bazıları şöyleydi:
- "Aralık 2019'da avukatlarınızla hükümet yetkilileriyle görüştüğünüzde Maxwell'in size dokunup dokunmadığından emin olmadığınızı söylediniz, değil mi?"
-"Hükümete Ghislaine'in sizi hiç öpüp öpmediğinden emin olmadığını söylediniz, değil mi?"
- "Epstein ile bir cinsel ilişkiye girdiğinizi iddia ettiğinizde, Ghislaine'in orada olduğunu hatırlamadığınızı söylediniz, değil mi?"
- "Ghislaine ve Epstein ile bir odada hiç yalnız kaldığınızdan emin değilsiniz, değil mi?"
Jane, duruşma esnasında zaman zaman ağladı. Mahkemeden yansıyan çizimlerde de Jane adlı mağdurun ağlama anlarına yer verildi.
Öte yandan Ghislaine Maxwell'in yargılandığı iddianame, altı suçlamadan oluşuyor:
Reşit olmayan kızları yasadışı cinsel birliktelik yaşamaya zorlamak için komplo kurmak, seyahat etmeye zorlamak, onlara cinsel suç faaliyetinde bulunma niyetiyle komplo kurmak, reşit olmayan bir çocuğu cinsel suç faaliyetinde bulunma niyetiyle bir yerden bir yere götürmek ve cinsel birliktelik amacıyla bunun ticaretini yapmak.