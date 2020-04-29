Gigi Hadid anne oluyor (20 haftalık hamile)

Bugüne kadan 3 kez ayrılan 4 kez barışan Gigi Hadid-Zayn Malik çifti ebeveynlik heyecanı yaşıyor. 25 yaşını kutlayan Hadid'in 20 haftalık hamile olduğu iddia edildi.

29.04.2020 - 08:26

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterilen Gigi Hadid  ile yıllardır bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü One Direction’ın eski solisti Zayn Malik dördüncü kez barışmalarının ardında mutluluğu tam anlamıyla yakaladı. Ünlü çiftin bebek beklediği iddia edildi. 

Daily Mail'in haberine göre; 23 Nisan'da 25. doğum gününü kutlayan  Gigi Hadid 20 haftalık hamile.

Corona virüs nedeniyle doğum gününü kendisi gibi ünlü bir model olan kardeşi Bella Hadid ve şarkıcı sevgilisi Zayn Malik ile kutlayan Gigi, önceki gün Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarda hamileliğiyle ilgili bir ipucu vermedi.

Ancak iddialar sonrası gözler Gigi Hadid'in paylaştığı fotoğraflara çevrildi. Hadid'in göbeğini gizlemek için bol kazak giydiği öne sürüldü.

Ebeveyn olmaya hazırlanan çift, 2 yıl önce 2 yıllık ilişkilerini yoğun iş temposu nedeniyle 3. kez sonlandırmıştı. 

Takvimler Ocak 2020'yi gösterdiğindeyse çift, Zayn Malik’in 28’inci doğum gününü kutlamak için dışarıdaydı. İlişkilerine 4. kez şans tanıyan ikiliye Gigi Hadid’in kardeşleri ünlü model Bella Hadid ile Anwar Hadid ve Anwar’ın sevgilisi, ünlü şarkıcı Dua Lipa da katılmıştı. 

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