Gigi Hadid anne oluyor (20 haftalık hamile)

29.04.2020 - 08:26
Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterilen Gigi Hadid ile yıllardır bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü One Direction’ın eski solisti Zayn Malik dördüncü kez barışmalarının ardında mutluluğu tam anlamıyla yakaladı. Ünlü çiftin bebek beklediği iddia edildi.
Corona virüs nedeniyle doğum gününü kendisi gibi ünlü bir model olan kardeşi Bella Hadid ve şarkıcı sevgilisi Zayn Malik ile kutlayan Gigi, önceki gün Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarda hamileliğiyle ilgili bir ipucu vermedi.
Ebeveyn olmaya hazırlanan çift, 2 yıl önce 2 yıllık ilişkilerini yoğun iş temposu nedeniyle 3. kez sonlandırmıştı.
Takvimler Ocak 2020'yi gösterdiğindeyse çift, Zayn Malik’in 28’inci doğum gününü kutlamak için dışarıdaydı. İlişkilerine 4. kez şans tanıyan ikiliye Gigi Hadid’in kardeşleri ünlü model Bella Hadid ile Anwar Hadid ve Anwar’ın sevgilisi, ünlü şarkıcı Dua Lipa da katılmıştı.