Gigi Hadid'in sevgilisi Tyler Cameron sessizliğini bozdu
Bir süredir Gigi Hadid ile birlikte olduğu konuşulan televizyon yıldızı Tyler Cameron konu hakkındaki sessizliğini bozdu.
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1ABD'nin evlendirme programı denilebilecek The Bachelorotte yarışmasıyla üne kavuşan Tyler Cameron ile ünlü model Gigi Hadid'in bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyordu. Cameron katıldığı bir programda ilk kez süper model hakkında konuştu.
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2Hadid'i harike bir "arkadaş" olarak tanımlayan 26 yaşındaki Cameron ilişkilerini göz önünde yaşamak istemediklerini söyledi.
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3Gigi Hadid'in mükemmel biri olduğunu belirten televizyon yıldızı "İlişkimizin halka açık olması gerekmiyor. Geldiğimiz nokta burası" dedi ve ekledi:
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4Aşk konusunda açıklama yapmak istemiyorum çünkü daha önce bu yüzden ilişkimiz bozuldu. Birlikteliğin tadını çakartıyoruz"
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Tyler Cameron ve Gigi Hadid ilişkisinin arka planı
Zayn Malik'ten ayrılan 24 yaşındaki modelin The Bachelorotte yarışmasının bekar prensi Tyler Cameron'ı Instagram'dan takibe almasıyla başlayan aşk iddiaları, ikilinin Brooklyn'deki Dumbo House'tan beraber çıkarken görüntülenmesiyle daha da alevlendi. Manhattan'da bowling oynamaya giden yeni nesil flörtlerin hemen ardından Gigi Hadid'in evinde buluşması iddiaları güçlendirdi. İkilinin aşk yaşadığı Tyler Cameron'ın Gigi Hadid'in anneannesinin cenaze törenine katılmasıyla kesinlik kazandı.