Hakan Hatipoğlu'na eşi Gizem Hatipoğlu'ndan bebek müjdesi
ntv.com.tr
Survivor’ın ekrana gelen son bölümünde Hakan Hatipoğlu ve eşi Gizem Hatipoğlu’yla ilgili dikkat çeken görüntüler yer aldı. Yarışma ödülü olarak İstanbul’a gelen Hakan Hatipoğlu’na eşi Gizem Hatipoğlu tarafında bebek müjdesi verildi.
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Survivor yarışmasının ekrana gelen son bölümünde yarışmacıların özel hayatıyla ilgili dikkat çeken görüntüler yer aldı.
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Geçtiğimiz haftalarda kazanılan ödül oyununda ödül, İstanbul'a gelmek ve yarışmacıların istedikleri gibi vakit geçirmesini sağlamaktı.
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Ödüle kavuşan gönüllüler takımında duygu dolu anlar kameralara yansırken, Hakan Hatipoğlu ve eşi Gizem Hatipoğlu’na ait bir görüntü duygusal anlar yaşattı.
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Eşi Gizem ile buluşan Hakan eşinin bebek müjdesi sonrası “Şaka mı bu?” diyerek gözyaşı döktü.
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Hakan Hatipoğlu’nun gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada gündeme oturdu.
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6Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise kız olacak.
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Fragmanın yayınlanmasının ardından Gizem Hatipoğlu’nun hamile olup olmadığı, Hakan Hatipoğlu’nun hayranları tarafından merak edilmişti.