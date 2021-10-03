Halsey Türkçeyi ilerletti: Nazar değmesin!

HALSEY: NAZAR DEĞMESİN

Baba olmanın sevincini yaşayan Aydın, oğlu ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. 29 Eylül'de 27 yaşına basan ünlü şarkıcı, eşi ve Ender Ridley'in bu pozuna kayıtsız kalmadı.

Halsey, Aydın'ın gönderisine, "Nazar değmesin..." yorumunu yaptı ve kalp emojileri eklemeyi ihmal etmedi. Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan şarkıcının bu yanıtına Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi.