Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Maldivler tatili fotoğrafları

Dizi aşkı gerçeğe dönüşen ve ilk kez el ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden sürpriz Maldivler tatili fotoğrafları geldi. İkili, sosyal medya hesaplarından Maldivler’de birlikte çekilmiş pozlarını takipçileriyle paylaşınca kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

28.04.2021 - 07:20 | Son Güncelleme : 28.04.2021 - 07:28

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Maldivler tatili fotoğrafları - 1
Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali vermesinin ardından Maldivler'e gitmişti. Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin baş başa tatil yaptıkları ortaya çıkmıştı.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Maldivler tatili fotoğrafları - 2

İLK KEZ EL ELE

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızlarının aşkı sonunda belgelendi. İkili, Maldivler dönüşü havaalanında el ele görüntülendi. 

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Maldivler tatili fotoğrafları - 3

Kerem Bürsin, Hande Erçel'in bu pozunu, "Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara..." notuyla paylaşmıştı. 

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Maldivler tatili fotoğrafları - 4
Şimdi de Maldivler tatili paylaşımları geldi.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Maldivler tatili fotoğrafları - 5
Kerem Bürsin, sevgilisi Hande Erçel’le yaptığı Maldivler tatilinden bir kare paylaşarak, “Okyanusun ortasında bir kano ve sadece ikimiz. Mükemmel...” notunu düştü.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Maldivler tatili fotoğrafları - 6

Kerem Bürsin'in ardından Hande Erçel'den de paylaşım geldi. Erçel paylaşımına, "Sevincimiz fıskiyelerin patlamasını sağlıyor" notunu düştü. İkilinin aşk dolu kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Erçel'in bir fotoğrafının altına dört tane nazar boncuğu koyan Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin'in bu hamlesi, 'aşka onay verdi' şeklinde yorumlandı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Maldivler tatili fotoğrafları - 7

Bir dönem oğlunun aşk yaşadığı Serenay Sankaya ile de arasından su sızmayan Çiğdem Bürsin'in, Erçel'le yakınlaşması ikilinin hayranlarını da heyecanlandırdı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Maldivler tatili fotoğrafları - 8
İşte Hande Erçel-Kerem Bürsin çiftinin, sonradan gerçeğe dönüşen, dizi setindeki romantik anları...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Maldivler tatili fotoğrafları - 9
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Maldivler tatili fotoğrafları - 10
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Maldivler tatili fotoğrafları - 11
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Maldivler tatili fotoğrafları - 12

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