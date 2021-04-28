Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Maldivler tatili fotoğrafları

28.04.2021 - 07:20 | Son Güncelleme : 28.04.2021 - 07:28
İLK KEZ EL ELE
Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızlarının aşkı sonunda belgelendi. İkili, Maldivler dönüşü havaalanında el ele görüntülendi.
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in bu pozunu, "Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara..." notuyla paylaşmıştı.
Kerem Bürsin'in ardından Hande Erçel'den de paylaşım geldi. Erçel paylaşımına, "Sevincimiz fıskiyelerin patlamasını sağlıyor" notunu düştü. İkilinin aşk dolu kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Erçel'in bir fotoğrafının altına dört tane nazar boncuğu koyan Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin'in bu hamlesi, 'aşka onay verdi' şeklinde yorumlandı.
Bir dönem oğlunun aşk yaşadığı Serenay Sankaya ile de arasından su sızmayan Çiğdem Bürsin'in, Erçel'le yakınlaşması ikilinin hayranlarını da heyecanlandırdı.