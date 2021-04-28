Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Maldivler tatili fotoğrafları

Kerem Bürsin, Hande Erçel'in bu pozunu, "Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara..." notuyla paylaşmıştı.

Kerem Bürsin, sevgilisi Hande Erçel’le yaptığı Maldivler tatilinden bir kare paylaşarak, “Okyanusun ortasında bir kano ve sadece ikimiz. Mükemmel...” notunu düştü.