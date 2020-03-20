Harvey Weinstein yeni yaşına yeni cezaevinde girdi

Cinsel istismar ile üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulunan ve 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Hollywood’un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein, 68. yaşına yeni nakledildiği cezaevinde girdi

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20.03.2020 - 11:20

Tecavüz ve cinsel taciz dahil beş farklı suçlamayla yargılanan; cinsel istismar ve üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein, 23 yıllık hapis cezasını çekmeye başladı.

New York’taki Rikers Adası’nda bulunan kötü şöhretli cezaevinde sadece 2 gün kalan Weinstein, 19 marttaki 68. doğum gününden bir gün önce Fishkill bölgesinde yer alan başka bir cezaevine sevk edildi.

Konuyla ilgili konuşan ünlü yapımcının sözcüsü, nakil talebinin sağlık sorunları olan Weinstein tarafından yapıldığını açıkladı.





New York şehir merkezine 96 kilometre uzaklıktaki cezaevinin Harvey Weinstein'ın kalp hastalığı ve diğer sağlık sorunları için tüm tıbbi imkanlara sahip olduğu açıklandı.

New York Mahkemesi’nde verilen hapis kararı sonrası cezaevine gönderilen Hollywood yapımcısı, göğüs ağrısı şikayetiyle Bellevue Hastanesi’ne kaldırılmış; Rikers Adası’nda bulunan cezaevi yetkilileri, Weinstein’in hastaneye kaldırılmasının güvenliği açısından en iyi yol olduğu düşüncesiyle bu kararı verdiklerini açıklamıştı.