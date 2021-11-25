Hayranlarından tepki: Yeter artık Madonna!

Sosyal medya platformu TikTok’ta kendi fotoğrafını paylaştığı ve iddiasını gündeme getirdiği videosu viral olan Goldie, Madonna’nın 2015’teki fotoğrafının hala resmi Instagram hesabında bulunduğunu söylemiş, Madonna’nın ekibine Instagram üzerinden iki kez ulaşmaya çalıştığını ancak yanıt alamadığını belirtmişti. Goldie, fotoğrafın asıl sahibinin kendisi olmasından gurur duyduğunu söylemişti.