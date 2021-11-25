Hayranlarından tepki: Yeter artık Madonna!

Haberler - ntv.com.tr 25.11.2021 - 11:48
‘Pop müziğin kraliçesi’ Madonna, kişisel Instagram hesabından yayınladığı yatak odası pozlarıyla hayranlarından tepki çekti.
63 yaşındaki Amerikalı yıldız, aralarında kalçasını ve göğüslerini tamamen açıkta bırakan görsellerin de yer aldığı paylaşımıyla, takipçilerinin eleştirilerine maruz kaldı.
Madonna hayranları, ünlü şarkıcının gündeme gelmek için bu tarz fotoğraflara ihtiyacı olmadığını içeren mesajlar yazdı. Bir takipçisi, “Neden Madonna?” yazarken; bir başkası, “Bize poponu göstermeyi bırak. Yeter artık! Çok bayağı görünüyorsun” dedi.
Dördü evlatlık toplam altı çocuğu olan Madonna’ya yönelik, “Çocukların seninle gurur duyuyordur” şeklindeki kinayeli mesaj da dikkat çekenler arasındaydı.
Madonna’nın çok genç görünen yüzü için aşırı Photoshop müdahalesi yapıldığını öne sürenler de oldu.
Madonna, hafta sonu paylaştığı, fotoğrafçı Steven Klein'in kendisine bıçak dayadığı anı gösteren fotoğrafı paylaşmasıyla da tepki çekmişti.
PHOTOSHOP SKANDALIYLA GÜNDEMDEYDİ
Madonna, mart ayında bir Photoshop skandalıyla gündeme gelmişti. 2015’te Rebel Heart albümünün tanıtımı için Instagram’da paylaştığı fotoğrafının aslında Avustralyalı Amelia Goldie’ye ait olduğu, 28 yaşındaki kadının vücuduna kendi yüzünü photoshop ile yerleştirdiği iddia edilmişti.
Sosyal medya platformu TikTok’ta kendi fotoğrafını paylaştığı ve iddiasını gündeme getirdiği videosu viral olan Goldie, Madonna’nın 2015’teki fotoğrafının hala resmi Instagram hesabında bulunduğunu söylemiş, Madonna’nın ekibine Instagram üzerinden iki kez ulaşmaya çalıştığını ancak yanıt alamadığını belirtmişti. Goldie, fotoğrafın asıl sahibinin kendisi olmasından gurur duyduğunu söylemişti.