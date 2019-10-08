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Hazer Amani: Sıla ile ilişkimiz müthiş güzel

Hazer Amani, önceki akşam Sıla’yı izlemek üzere Harbiye Açıkhava’daydı. Konsere dakikalar kala protokoldeki yerini alan ünlü şef, ilişkilerinin çok iyi gittiğini söyledi.

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    Hazer Amani, önceki akşam Sıla’yı izlemek üzere Harbiye Açıkhava’daydı. 

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    Hürriyet'in haberine göre konser saatini kuliste bekleyen ünlü şef, Sıla’nın sahneye çıkmasına dakikalar kala protokoldeki yerine geçti.

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    Amani, habercilerin soruları karşısında Sıla ile ilgili sessizliğini bozdu ve “İlişkimiz müthiş güzel gidiyor” dedi.

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    Hazer Amani, favori Sıla şarkısıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Favorim çok, emin değilim.”

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    Geçtiğimiz ocak ayında aynı aracın içinde samimi şekilde görüntülenen Şef Hazer Amani ile şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun ilişki yaşadığı öne sürülmüş ancak ikili iddiaları doğrulamamıştı. O dönemde yeni bir proje için bir araya geldiklerini açıklayan ikilinin aynı eve taşındıkları ve evlenecekleri de konuşulanlar arasındaydı. 

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    Ancak ne Hazer Amani ne de Sıla bu iddiaları doğrulamadı.
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